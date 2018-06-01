Фернандиньо не понимает, почему пресса травит Стерлинга
Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо не понимает, почему английские газеты продолжают травить вингера Рахима Стерлинга.
После того, как Стерлинг набил татуировку ружья на правой ноге – в память о погибшем от пули отце – журналисты набросились на Рахима с гневной критикой. Фернандиньо не понимает, почему пресса так отчаянно травит его партнера по команде.
"Я не понимаю, почему люди относятся к нему таким образом. Они постоянно о нем пишут, следят за каждым его шагом. Он отличный парень, который всего лишь выполняет свою работу. Мне приятно делить раздевалку с ним".
"Рахим никогда не сдается, даже несмотря на огонь критики в свой адрес. Он уже стал одним из лидеров "Сити". В прошлом сезоне вы могли убедиться, насколько он важен для нас: Рахим забил сразу несколько победных голов", - сообщил Фернандиньо Sky Sports.
01.06.2018 12:00
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