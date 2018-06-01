Икарди не достанется "Челси"
"Челси" не сможет приобрести ни Роберта Левандовски из "Баварии", ни капитана "Интера" Мауро Икарди этим летом.
На этой неделе стало известно, что Левандовски выразил желание покинуть "Баварию", однако клуб из Мюнхена сразу дал понять, что не пойдет на поводу у поляка, чей контракт действителен еще три года.
В связи с твердой позицией "Баварии" ожидалось, что лондонцы переключат внимание на 25-летнего Икарди, который за последние пять сезонов забил больше сотни голов в Серии А. Однако и такой сценарий исключен, по словам спортивного директора клуба Хавьера Дзанетти.
"Конечно, он расстроен из-за того, что не поедет на Чемпионат Мира в Россию. Мы уверены, что он отлично бы вписался в состав сборной Аргентины".
"Мы не удивимся, если получим по Мауро множество предложений, но, поверьте, он остается капитаном и ориентиром для всего "Интера". Он счастлив быть с нами, а мы счастливы, что он выступает за нас".
"Нас не беспокоят все эти слухи, ведь он выразил готовность остаться и сыграть за "Интер" в Лиге Чемпионов. Он хочет продолжить сотрудничество с нашим клубом. Каждый раз, когда Мауро выходит на поле, он показывает, что для него значит "Интер", - цитирует Дзанетти Four Four Two.
01.06.2018 11:00
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Последние комментарии:
Ну а чего удивительного? Лева и Икарди при желании найдут клуб выступающий в ЛЧ и с зарплатой не меньше, чем в челси предложат. Пенсы раньше могли заманивать игроков тренером, зарплатой и ЛЧ, теперь ничего из этого не осталось. После переговоров с Джеко очевидно, что там еще и какая-то eбнyтая на всю голову баба занимается переговорами, предлагая игрокам дебильные условия, кому это нужно? Рудигерам с Бакаёками?
Вся надежда на то, что телефоны агентов Крауча и Кэролла они не потеряли, этим летом нужно быть на связи, других-то вариантов всё равно нет.
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ЛЕ не котируется
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> сыграть за "Интер" в Лиге Чемпионов.
Царский подъёб))
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ммм удачи челси в ЛЕ
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Провели...
И это только начало ТО. Удивительное лето нас ждет
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Морате надо валить. А этот так себе, ничего особенного нет, и неудивительно что своей сборной не особо нужен
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атака арс > атака щелси
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и колбасе))00)
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Ахахаххпххаххпхпа
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Ожидаемо!
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