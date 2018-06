Икарди не достанется "Челси"

"Челси" не сможет приобрести ни Роберта Левандовски из "Баварии", ни капитана "Интера" Мауро Икарди этим летом.

На этой неделе стало известно, что Левандовски выразил желание покинуть "Баварию", однако клуб из Мюнхена сразу дал понять, что не пойдет на поводу у поляка, чей контракт действителен еще три года.



В связи с твердой позицией "Баварии" ожидалось, что лондонцы переключат внимание на 25-летнего Икарди, который за последние пять сезонов забил больше сотни голов в Серии А. Однако и такой сценарий исключен, по словам спортивного директора клуба Хавьера Дзанетти.



"Конечно, он расстроен из-за того, что не поедет на Чемпионат Мира в Россию. Мы уверены, что он отлично бы вписался в состав сборной Аргентины".



"Мы не удивимся, если получим по Мауро множество предложений, но, поверьте, он остается капитаном и ориентиром для всего "Интера". Он счастлив быть с нами, а мы счастливы, что он выступает за нас".



"Нас не беспокоят все эти слухи, ведь он выразил готовность остаться и сыграть за "Интер" в Лиге Чемпионов. Он хочет продолжить сотрудничество с нашим клубом. Каждый раз, когда Мауро выходит на поле, он показывает, что для него значит "Интер", - цитирует Дзанетти Four Four Two.