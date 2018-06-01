Икарди не достанется "Челси"

Мауро Икарди "Челси" не сможет приобрести ни Роберта Левандовски из "Баварии", ни капитана "Интера" Мауро Икарди этим летом.

На этой неделе стало известно, что Левандовски выразил желание покинуть "Баварию", однако клуб из Мюнхена сразу дал понять, что не пойдет на поводу у поляка, чей контракт действителен еще три года.

В связи с твердой позицией "Баварии" ожидалось, что лондонцы переключат внимание на 25-летнего Икарди, который за последние пять сезонов забил больше сотни голов в Серии А. Однако и такой сценарий исключен, по словам спортивного директора клуба Хавьера Дзанетти.

"Конечно, он расстроен из-за того, что не поедет на Чемпионат Мира в Россию. Мы уверены, что он отлично бы вписался в состав сборной Аргентины".

"Мы не удивимся, если получим по Мауро множество предложений, но, поверьте, он остается капитаном и ориентиром для всего "Интера". Он счастлив быть с нами, а мы счастливы, что он выступает за нас".

"Нас не беспокоят все эти слухи, ведь он выразил готовность остаться и сыграть за "Интер" в Лиге Чемпионов. Он хочет продолжить сотрудничество с нашим клубом. Каждый раз, когда Мауро выходит на поле, он показывает, что для него значит "Интер", - цитирует Дзанетти Four Four Two.




Метки Икарди, Интер, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 01.06.2018 11:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. psycho1 01.06.2018 11:50 # psycho1
    Ну а чего удивительного? Лева и Икарди при желании найдут клуб выступающий в ЛЧ и с зарплатой не меньше, чем в челси предложат. Пенсы раньше могли заманивать игроков тренером, зарплатой и ЛЧ, теперь ничего из этого не осталось. После переговоров с Джеко очевидно, что там еще и какая-то eбнyтая на всю голову баба занимается переговорами, предлагая игрокам дебильные условия, кому это нужно? Рудигерам с Бакаёками?

    Вся надежда на то, что телефоны агентов Крауча и Кэролла они не потеряли, этим летом нужно быть на связи, других-то вариантов всё равно нет.

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  2. manutd-20champ 01.06.2018 11:49 # manutd-20champ
    ЛЕ не котируется

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  3. pauk 01.06.2018 11:42 # pauk
    > сыграть за "Интер" в Лиге Чемпионов.

    Царский подъёб))

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  4. suarezov 01.06.2018 11:38 # suarezov
    ммм удачи челси в ЛЕ

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  5. largo-winch 01.06.2018 11:37 # largo-winch
    Провели...
    И это только начало ТО. Удивительное лето нас ждет

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  6. mancunia-planet 01.06.2018 11:15 # mancunia-planet
    Морате надо валить. А этот так себе, ничего особенного нет, и неудивительно что своей сборной не особо нужен

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  7. chr1s8rown 01.06.2018 11:08 # chr1s8rown
    атака арс > атака щелси

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  8. narcot 01.06.2018 11:07 # narcot
    и колбасе))00)

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  9. electric 01.06.2018 11:03 # electric
    Ахахаххпххаххпхпа

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  10. vasya-mu 01.06.2018 11:03 # vasya-mu
    Ожидаемо!

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