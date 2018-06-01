Силва хочет сделать Карвалью своим первым новичком в "Эвертоне"

Вильям Карвалью Своим первым приобретением на тренерском мостике "Эвертона" Марку Силва желает сделать опорного полузащитника "Спортинга" Вильяма Карвалью.

Накануне "ириски" официально подтвердили назначение Силвы на должность главного тренера. Марку сходу пообещал, что с ним команда постарается играть в привлекательный футбол.

В вопросах комплектации состава португальскому специалисту придется считаться со спортивным директором Марселем Брандсом, однако с одной своей целью Силва уже определился, утверждает Daily Mirror.

В первую очередь Марку желает пригласить на "Гудисон Парк" 26-летнего Карвалью, с которым им довелось вместе поработать в "Спортинге" и выигрывать Кубок Португалии.

Победитель Евро-2016 в составе португальской сборной был близок к переезду в Премьер-Лигу еще прошлым летом, но тогда сделка с "Вест Хэмом" сорвалась буквально в последний момент трансферного окна.

Ожидается, что на сей раз Вильям точно покинет "Спортинг", а персона Силвы делает "Эвертон" фаворитом в борьбе за игрока, который давно созрел для перехода в большой клуб.



Метки Карвалью, Спортинг, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. puhovik-vengera 01.06.2018 11:31 # puhovik-vengera
    Ренату Санчеш проапгрейженный

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  2. didier-11 01.06.2018 10:55 # didier-11
    Гуйе , Шнайдерлин , куда ещё опорника?

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  3. sausage 01.06.2018 10:46 # sausage
    Про него уже года три назад шум был. Атлетичный такой опорник. Странно, что до сих пор никто его не дёрнул из Португалии. Хотя, хз что там в чемпе творится.

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