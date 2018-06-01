Силва хочет сделать Карвалью своим первым новичком в "Эвертоне"
Своим первым приобретением на тренерском мостике "Эвертона" Марку Силва желает сделать опорного полузащитника "Спортинга" Вильяма Карвалью.
Накануне "ириски" официально подтвердили назначение Силвы на должность главного тренера. Марку сходу пообещал, что с ним команда постарается играть в привлекательный футбол.
В вопросах комплектации состава португальскому специалисту придется считаться со спортивным директором Марселем Брандсом, однако с одной своей целью Силва уже определился, утверждает Daily Mirror.
В первую очередь Марку желает пригласить на "Гудисон Парк" 26-летнего Карвалью, с которым им довелось вместе поработать в "Спортинге" и выигрывать Кубок Португалии.
Победитель Евро-2016 в составе португальской сборной был близок к переезду в Премьер-Лигу еще прошлым летом, но тогда сделка с "Вест Хэмом" сорвалась буквально в последний момент трансферного окна.
Ожидается, что на сей раз Вильям точно покинет "Спортинг", а персона Силвы делает "Эвертон" фаворитом в борьбе за игрока, который давно созрел для перехода в большой клуб.
01.06.2018 10:00
Просмотров: 540
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ренату Санчеш проапгрейженный
(ответить)
Гуйе , Шнайдерлин , куда ещё опорника?
(ответить)
Про него уже года три назад шум был. Атлетичный такой опорник. Странно, что до сих пор никто его не дёрнул из Португалии. Хотя, хз что там в чемпе творится.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий