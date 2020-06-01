"Атлетико" готовится к продаже Яна Облака

"Атлетико" ожидает ухода этим летом голкипера Яна Облака, в услугах которого заинтересованы "Арсенал" и "Ливерпуль".

Как известно, контракт игрока сборной Словении с клубом из Мадрида предусматривает заградительные отступные в 100 миллионов евро (88 млн. фунтов), которые едва ли кто-то осмелится выплатить.



Однако The Independent ожидает, что "Атлетико" согласится на гораздо более разумную сумму компенсации, поскольку клубу никак не удается договориться с 25-летним Облаком о новой сделке.



У победителей Лиги Европы есть ощущение, что у клуба не будет иного выбора, кроме как продать Яна этим летом. Более того, "Атлетико" уже приступил к поискам нового первого номера, обратив внимание на молодого Кепу из "Атлетика".



Отступные Кепы по контракту с клубом из Бильбао составляют 70 млн. евро (62 млн. фунтов) — примерно на такую сумму и стоит ориентироваться клубам, заинтересованным в услугах Облака.