"Атлетико" готовится к продаже Яна Облака
"Атлетико" ожидает ухода этим летом голкипера Яна Облака, в услугах которого заинтересованы "Арсенал" и "Ливерпуль".
Как известно, контракт игрока сборной Словении с клубом из Мадрида предусматривает заградительные отступные в 100 миллионов евро (88 млн. фунтов), которые едва ли кто-то осмелится выплатить.
Однако The Independent ожидает, что "Атлетико" согласится на гораздо более разумную сумму компенсации, поскольку клубу никак не удается договориться с 25-летним Облаком о новой сделке.
У победителей Лиги Европы есть ощущение, что у клуба не будет иного выбора, кроме как продать Яна этим летом. Более того, "Атлетико" уже приступил к поискам нового первого номера, обратив внимание на молодого Кепу из "Атлетика".
Отступные Кепы по контракту с клубом из Бильбао составляют 70 млн. евро (62 млн. фунтов) — примерно на такую сумму и стоит ориентироваться клубам, заинтересованным в услугах Облака.
01.06.2018 09:00
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Последние комментарии:
Добро пожаловать в лучший клуб мира
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Облак
ВВД
Фабиньо
Фирмач
#неначинайте
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Надо поменять на Куртуа, или просто купить Батлэнда
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Зачем гейклубу топ кипер, все равно выше 6 не поднимутся
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интересы гейклуба не страшны, они просто посмотрят со стороны. В ЛФК тоже не пойдёт, а в Челси самое то.
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облак
кулибали - ввд
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Кепа.
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"Челси" собирается продать Куртуа
ну тут все ясно, у пенсов новый топовый кипер
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