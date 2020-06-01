"Атлетико" готовится к продаже Яна Облака

Ян Облак "Атлетико" ожидает ухода этим летом голкипера Яна Облака, в услугах которого заинтересованы "Арсенал" и "Ливерпуль".

Как известно, контракт игрока сборной Словении с клубом из Мадрида предусматривает заградительные отступные в 100 миллионов евро (88 млн. фунтов), которые едва ли кто-то осмелится выплатить.

Однако The Independent ожидает, что "Атлетико" согласится на гораздо более разумную сумму компенсации, поскольку клубу никак не удается договориться с 25-летним Облаком о новой сделке.

У победителей Лиги Европы есть ощущение, что у клуба не будет иного выбора, кроме как продать Яна этим летом. Более того, "Атлетико" уже приступил к поискам нового первого номера, обратив внимание на молодого Кепу из "Атлетика".

Отступные Кепы по контракту с клубом из Бильбао составляют 70 млн. евро (62 млн. фунтов) — примерно на такую сумму и стоит ориентироваться клубам, заинтересованным в услугах Облака.



Метки Арсенал, Атлетико, Ливерпуль, Облак

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 3348

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 01.06.2018 11:42 # largo-winch
    Добро пожаловать в лучший клуб мира

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  2. suarezov 01.06.2018 11:33 # suarezov
    Облак
    ВВД
    Фабиньо
    Фирмач
    #неначинайте

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  3. yamateh 01.06.2018 09:30 # yamateh
    Надо поменять на Куртуа, или просто купить Батлэнда

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  4. tigerpool 01.06.2018 09:26 # tigerpool
    Зачем гейклубу топ кипер, все равно выше 6 не поднимутся

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  5. fc-zenit 01.06.2018 09:07 # fc-zenit
    интересы гейклуба не страшны, они просто посмотрят со стороны. В ЛФК тоже не пойдёт, а в Челси самое то.

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  6. chr1s8rown 01.06.2018 09:06 # chr1s8rown
    облак
    кулибали - ввд

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  7. hammersmith 01.06.2018 09:05 # hammersmith
    Кепа.

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  8. j-silver 01.06.2018 09:04 # j-silver
    "Челси" собирается продать Куртуа

    ну тут все ясно, у пенсов новый топовый кипер

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