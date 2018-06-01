"Челси" не будет платить компенсацию за приглашение Сарри

"Челси" сообщил представителям Маурицио Сарри, что не будет выплачивать 7 миллионов фунтов компенсации "Наполи" за приглашение итальянского тренера.

Когда на прошлой неделе владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис освободил Сарри от исполнения обязанностей главного тренера и назначил на его место Карло Анчелотти, фактически контракт Маурицио не был прекращен.



Таким образом, любой клуб, который пожелает назначить Сарри, должен будет освободить Маурицио от обязательств перед "Наполи" по контракту, который действителен еще два года. До 31 мая это можно было сделать за 7 млн. фунтов, а теперь сумма отступных договорная.



Как стало известно The Guardian, руководство "Челси" добилось существенного прогресса в переговорах с представителями Сарри относительно двухлетнего контракта с опцией продления на 12 месяцев, однако платить отступные за Маурицио "синие" не будут.



Теперь все зависит от того, смогут ли договориться юристы Сарри с Де Лаурентисом. В худшем для Маурицио случае "Челси" обратит внимание на других тренеров — на "Стэмфорд Бридж" уже сватают Лорана Блана, Аврама Гранта и даже Зинедина Зидана.