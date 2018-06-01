"Реал" хочет видеть своим тренером Почеттино

Маурисио Почеттино и Зинедин Зидан Президент "Реала" Флорентино Перес избрал Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма" своим приоритетным кандидатом на замену Зинедину Зидану, внезапно покинувшему пост главного тренера.

Накануне, спустя считанные дни после третьей победы в Лиге Чемпионов за три сезона, Зидан объявил о своем решении уйти в отставку. Это событие Перес назвал "совершенно неожиданным".

Заслуживающее доверия издание The Guardian спешит заявить, что теперь Перес постарается заманить в Мадрид Почеттино, который лишь несколько дней назад заключил со "шпорами" новый пятилетний контракт.

Испанская пресса уже вовсю спекулирует на эту тему, утверждая, что новое соглашение Маурисио с "Тоттенхэмом" содержит пункт, позволяющий аргентинскому тренеру беспрепятственно уйти в "Реал", если соответствующее предложение поступит. Другие таблоиды уверены, что у Почеттино уже есть устная договоренности с Пересом.

Однако вся эта информация, приходящая из Испании, не является достоверной. The Times и Sky Sports заверяют, что никакого пункта о "Реале" в новом контракте Почеттино нет, как и нет договоренности между Маурисио и Пересом.

Таким образом, если представить самый невероятный сценарий, при котором Почеттино захочет оставить "Тоттенхэм" ради "Реала", "шпоры" смогут претендовать на компенсацию в размере 42.5 миллионов фунтов — такова стоимость нового контракта Маурисио.

Впрочем, такой сценарий видится в Северном Лондоне крайне маловероятным. Боссы "Тоттенхэма" убеждены, что Почеттино останется в клубе, который готовится вступить в новую эру с новым стадионом.



Метки Почеттино, Реал, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2018 07:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 01.06.2018 10:38 # sausage
    Самая яркая тренерский карьера на сегодняшний день. Зидан - топчик. Вряд ли кто-то сможет такую повторить. А Почеттино, как только ляпнет в Мадриде, что Кубок короля ему не упёрся т.к. второстепенный турнир, так сразу пойдёт накуй.

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  2. cezar 01.06.2018 08:13 # cezar
    Почеттино останется с курами, зачем ему в РМ идти ? Здесь у него гармония с Леви.
    Венгера в РМ!

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  3. largo-winch 01.06.2018 08:07 # largo-winch
    Pust zabiraet s soboy Harry Claima

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  4. suarezov 01.06.2018 08:01 # suarezov
    Забирайте, а то этот аргентос скоро будет штурмовать апл

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  5. vasya-mu 01.06.2018 07:48 # vasya-mu
    но чота только Зидан смог трижды взять чашку европейских чемпионов, а остальные физруки как ты сказал

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  6. brown-ale 01.06.2018 07:33 # brown-ale
    Примеры Энрик и Зиданов показывают, что клубы вроде Барсы и Реала может с успехом тренировать любой физрук. Вон там Дэвид Мойес свободен, Перес, не проворонь!

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  7. reams 01.06.2018 07:32 # reams
    Что то говно, что это, пакету не позавидуешь даж

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  8. tjk4 01.06.2018 07:22 # tjk4
    Сделает из среала середняка вроде петунхэм, нырять они и так умеют

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