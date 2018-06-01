"Реал" хочет видеть своим тренером Почеттино

Президент "Реала" Флорентино Перес избрал Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма" своим приоритетным кандидатом на замену Зинедину Зидану, внезапно покинувшему пост главного тренера.

Накануне, спустя считанные дни после третьей победы в Лиге Чемпионов за три сезона, Зидан объявил о своем решении уйти в отставку. Это событие Перес назвал "совершенно неожиданным".



Заслуживающее доверия издание The Guardian спешит заявить, что теперь Перес постарается заманить в Мадрид Почеттино, который лишь несколько дней назад заключил со "шпорами" новый пятилетний контракт.



Испанская пресса уже вовсю спекулирует на эту тему, утверждая, что новое соглашение Маурисио с "Тоттенхэмом" содержит пункт, позволяющий аргентинскому тренеру беспрепятственно уйти в "Реал", если соответствующее предложение поступит. Другие таблоиды уверены, что у Почеттино уже есть устная договоренности с Пересом.



Однако вся эта информация, приходящая из Испании, не является достоверной. The Times и Sky Sports заверяют, что никакого пункта о "Реале" в новом контракте Почеттино нет, как и нет договоренности между Маурисио и Пересом.



Таким образом, если представить самый невероятный сценарий, при котором Почеттино захочет оставить "Тоттенхэм" ради "Реала", "шпоры" смогут претендовать на компенсацию в размере 42.5 миллионов фунтов — такова стоимость нового контракта Маурисио.



Впрочем, такой сценарий видится в Северном Лондоне крайне маловероятным. Боссы "Тоттенхэма" убеждены, что Почеттино останется в клубе, который готовится вступить в новую эру с новым стадионом.