"Реал" хочет видеть своим тренером Почеттино
Президент "Реала" Флорентино Перес избрал Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма" своим приоритетным кандидатом на замену Зинедину Зидану, внезапно покинувшему пост главного тренера.
Накануне, спустя считанные дни после третьей победы в Лиге Чемпионов за три сезона, Зидан объявил о своем решении уйти в отставку. Это событие Перес назвал "совершенно неожиданным".
Заслуживающее доверия издание The Guardian спешит заявить, что теперь Перес постарается заманить в Мадрид Почеттино, который лишь несколько дней назад заключил со "шпорами" новый пятилетний контракт.
Испанская пресса уже вовсю спекулирует на эту тему, утверждая, что новое соглашение Маурисио с "Тоттенхэмом" содержит пункт, позволяющий аргентинскому тренеру беспрепятственно уйти в "Реал", если соответствующее предложение поступит. Другие таблоиды уверены, что у Почеттино уже есть устная договоренности с Пересом.
Однако вся эта информация, приходящая из Испании, не является достоверной. The Times и Sky Sports заверяют, что никакого пункта о "Реале" в новом контракте Почеттино нет, как и нет договоренности между Маурисио и Пересом.
Таким образом, если представить самый невероятный сценарий, при котором Почеттино захочет оставить "Тоттенхэм" ради "Реала", "шпоры" смогут претендовать на компенсацию в размере 42.5 миллионов фунтов — такова стоимость нового контракта Маурисио.
Впрочем, такой сценарий видится в Северном Лондоне крайне маловероятным. Боссы "Тоттенхэма" убеждены, что Почеттино останется в клубе, который готовится вступить в новую эру с новым стадионом.
01.06.2018 07:00
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Последние комментарии:
Самая яркая тренерский карьера на сегодняшний день. Зидан - топчик. Вряд ли кто-то сможет такую повторить. А Почеттино, как только ляпнет в Мадриде, что Кубок короля ему не упёрся т.к. второстепенный турнир, так сразу пойдёт накуй.
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Почеттино останется с курами, зачем ему в РМ идти ? Здесь у него гармония с Леви.
Венгера в РМ!
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Pust zabiraet s soboy Harry Claima
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Забирайте, а то этот аргентос скоро будет штурмовать апл
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но чота только Зидан смог трижды взять чашку европейских чемпионов, а остальные физруки как ты сказал
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Примеры Энрик и Зиданов показывают, что клубы вроде Барсы и Реала может с успехом тренировать любой физрук. Вон там Дэвид Мойес свободен, Перес, не проворонь!
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Что то говно, что это, пакету не позавидуешь даж
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Сделает из среала середняка вроде петунхэм, нырять они и так умеют
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