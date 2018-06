Светская хроника за пятницу

"Ливерпуль" хочет заполучить голкипера "Лацио". "Арсенал" близок к покупке 17-летнего полузащитника ПСЖ. Зинедин Зидан, Лоран Блан и Аврам Грант претендуют на работу с "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Ливерпуль" готов предложить 26 миллионов фунтов за голкипера "Лацио" Томаса Стракошу. (TuttoMercatoWeb)



Уход Зинедина Зидана с поста главного тренера "Реала" лишает "Манчестер Юнайтед" последних надежд на приобретение вингера Гарета Бэйла. (Daily Mirror)



Полузащитник "Шахтера" Фред завершит переход в "Юнайтед" на следующей неделе. (The Sun)



Защитник "Порту" Диогу Далот проходит медицинское обследование в "Юнайтед". (Daily Mail)



"Манчестер Сити" может поспорить с "Вулверхэмптоном" за защитника "Интера" Жоау Канселу. (Manchester Evening News)



"Арсенал" в шаге от приобретения 17-летнего полузащитника ПСЖ Ясина Адли, которым также интересовались "Бавария", "Барселона" и "Реал". (Daily Mirror)



"Бавария" открыта к предложениям насчет Джерома Боатенга, Тиаго Алькантары, Хуана Берната и Артуро Видаля, которые могут быть интересны клубам Премьер-Лиги. (Daily Mail)



"Вест Хэм" предложил 35 млн. фунтов за вингера "Лацио" Фелипе Андерсона. (Daily Mirror)



"Вест Хэм" договорился о покупке правого защитника "Фулхэма" Райана Фредерикса. (Daily Mirror)



"Эвертон" интересуется плеймейкером "Бешикташа" Огузханом Озьякупом и готов использовать в качестве разменной монеты Дэви Классена. (Liverpool Echo)



Полузащитник "Спортинга" Вильям Карвалью, которым интересуется "Эвертон", покинет Лиссабон только за 35 млн. фунтов. (Liverpool Echo)



Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес предпочел "Ньюкаслу" Японию. (Newcastle Chronicle)



"Стоук" оценил голкипера Джека Батленда в 30 млн. фунтов. (The Sentinel)



Другое



В поисках нового рулевого "Реал" может обратиться к Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма". (Daily Mirror)



В новом контракте Почеттино с "Тоттенхэмом" нет пункта об отступных, поэтому "шпоры" смогут оградить своего тренера от интереса "Реала". (The Times)



Арсен Венгер и Почеттино лидируют в борьбе за вакантный пост главного тренера "Реала". (The Independent)



Также "Реал" заинтересован в Юргене Клоппе. (The Sun)



Предложить работу Зидану может "Челси". (The Sun)



"Челси" не будет платить 7 млн. фунтов компенсации "Наполи" за тренера Маурицио Сарри. (The Guardian)



Своим следующим тренером "Челси" может назначить Лорана Блана или Аврама Гранта. (Daily Mail)



Клод Пюэль избежал увольнения и останется во главе "Лестера" на следующий сезон. (Daily Mail)



Бывший голкипер "Юнайтед" Петер Шмейхель станет тренером вратарей "Спортинга". (Correio da Manha)



Бывший полузащитник "Реала" Хаби Алонсо будет тренировать молодежь "Реала". (talkSPORT)



Швейцарский полузащитник "Арсенала" Гранит Джака не пропустит Чемпионат Мира в России из-за травмы колена, полученной на тренировке. (Sky Sports)



Нападающий "Арсенала" Данни Уэлбек рассказал, что в сложные времена ему очень помогла автобиография Майка Тайсона. (Daily Mail)



Владелец "Челси" Роман Абрамович захочет вернуть свои инвестиции в 1.17 млрд. фунтов, если решит продать клуб. (The Times)