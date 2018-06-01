Дивок Ориги ждет решения Клоппа

Агент нападающего Дивока Ориги заявил, что будущее его киента в "Ливерпуле" зависит от решения главного тренера Юргена Клоппа.

Минувший сезон, напомним, Орини провел в аренде в "Вольфсбурге", где сыграл 35 матчей с учетом всех соревнований, но забил лишь семь голов.



В данный момент Клопп может выбирать в атаке из Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино, Данни Ингса и Доминика Соланке, поэтому Юргену нужно решить, нужен ли ему еще и Ориги. Однако если 23-летний бельгиец снова покинет "Ливерпуль", то на сей раз насовсем.



"На мой взгляд, уход Дивока в "Вольфсбург" был ошибкой. Теперь Клоппу необходимо принять решение. Если он хочет сохранить его, тогда Дивок останется. Если он захочет расстаться, тогда Дивок уйдет".



"Мы не собираемся снова уходить в аренду. Мы хотим находиться в команде, которая рассчитывает на Дивока. Насчет этого мы сейчас общаемся с "Бешикташем", — сообщил агент Саймон Бэйлифф A Sport.