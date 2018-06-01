Видаль готов попробовать себя в топ-клубе Премьер-Лиги

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль предупредил, что готов выслушать предложения из Премьер-Лиги, но только от команд из первой четверки.

На этой неделе стало известно, что "Бавария" готова расстаться с 31-летним Видалем, чей контракт истекает уже по окончании следующего сезона. Артуро еще не определился со своим будущим, но круг претендентов очертил: если чилиец и покинет Мюнхен, то ради клуба, выступающего в Лиге Чемпионов.



"У меня остается один год от действующего контракт с "Баварией". Меня ничего не беспокоит, я знаю, чего стою и как должен играть в больших матчах. Вот почему нам поступит множество предложений, когда откроется трансферное окно. Я предпочел бы лишь не бежать впереди паровоза и дать себе время на раздумья".



"Уверен, мой агент Фернандо Фелисевич позаботится обо всем. Я же хочу как можно лучше подготовиться к новому сезону. Если мне придется сменить команду, то я хочу играть в Лиге Чемпионов, выигрывать титулы и бороться за нечто особенное", - сообщил Видаль La Prensa Austral.



Таким образом, среди представителей Премьер-Лиги установленный Артуро фильтр пройдут только четыре клуба – "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Остальные о покупке Видаля могут даже не мечтать.