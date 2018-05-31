Лэмпард может пригласить Терри в "Дерби"

Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард не исключает, что пригласит в свою новую команду защитника Джона Терри.

На текущей неделе 37-летний Терри официально объявил об уходе из "Астон Виллы", что связано как с поражением бирмингемцев в финале плей-офф Чемпионшипа, так и с чересчур большой нагрузкой на клуб из-за зарплаты Джона.



Тот факт, что Терри находится без клуба, не остался незамеченным со стороны Лэмпарда, с которым они на протяжении многих лет выступали за "Челси" и который в четверг возглавил "Дерби". Фрэнк не исключает, что попытается сделать Джона "бараном".



"Я заметил, что теперь он без клуба, но я еще не разговаривал с Джоном. Этим утром я получил сообщение от него — сейчас он отдыхает в Греции".



"Конечно, руководство клуба обсуждало между собой потенциальных новичков, но Джона среди них не было. Теперь мы начнем обсуждать заново. У Джона великолепная карьера, но в первую очередь мы будем сосредоточены на том, в чем мы нуждаемся", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.