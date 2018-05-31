Лэмпард может пригласить Терри в "Дерби"

Джон Терри и Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард не исключает, что пригласит в свою новую команду защитника Джона Терри.

На текущей неделе 37-летний Терри официально объявил об уходе из "Астон Виллы", что связано как с поражением бирмингемцев в финале плей-офф Чемпионшипа, так и с чересчур большой нагрузкой на клуб из-за зарплаты Джона.

Тот факт, что Терри находится без клуба, не остался незамеченным со стороны Лэмпарда, с которым они на протяжении многих лет выступали за "Челси" и который в четверг возглавил "Дерби". Фрэнк не исключает, что попытается сделать Джона "бараном".

"Я заметил, что теперь он без клуба, но я еще не разговаривал с Джоном. Этим утром я получил сообщение от него — сейчас он отдыхает в Греции".

"Конечно, руководство клуба обсуждало между собой потенциальных новичков, но Джона среди них не было. Теперь мы начнем обсуждать заново. У Джона великолепная карьера, но в первую очередь мы будем сосредоточены на том, в чем мы нуждаемся", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.



Метки Дерби, Лэмпард, Терри

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. lahmatyj 31.05.2018 22:54 # lahmatyj
    подосрал вилле в плей-офф, подосрет и дерби.

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  2. chr1s8rown 31.05.2018 22:48 # chr1s8rown
    кем только не стал тери.

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  3. godlike 31.05.2018 22:27 # godlike
    тупой михужло хочет собрать опять

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