Лэмпард может пригласить Терри в "Дерби"
Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард не исключает, что пригласит в свою новую команду защитника Джона Терри.
На текущей неделе 37-летний Терри официально объявил об уходе из "Астон Виллы", что связано как с поражением бирмингемцев в финале плей-офф Чемпионшипа, так и с чересчур большой нагрузкой на клуб из-за зарплаты Джона.
Тот факт, что Терри находится без клуба, не остался незамеченным со стороны Лэмпарда, с которым они на протяжении многих лет выступали за "Челси" и который в четверг возглавил "Дерби". Фрэнк не исключает, что попытается сделать Джона "бараном".
"Я заметил, что теперь он без клуба, но я еще не разговаривал с Джоном. Этим утром я получил сообщение от него — сейчас он отдыхает в Греции".
"Конечно, руководство клуба обсуждало между собой потенциальных новичков, но Джона среди них не было. Теперь мы начнем обсуждать заново. У Джона великолепная карьера, но в первую очередь мы будем сосредоточены на том, в чем мы нуждаемся", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.
31.05.2018 22:00
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подосрал вилле в плей-офф, подосрет и дерби.
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кем только не стал тери.
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тупой михужло хочет собрать опять
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