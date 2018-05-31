"Лестер" задумывается о покупке Джека Грилиша

Молодое дарование "Астон Виллы" Джек Грилиш вызывает интерес со стороны "Лестера".

22-летний Грилиш был одним из лучших игроков команды Стива Брюса в минувшем сезоне, однако "вилланы" не смогли вернуться в Премьер-Лигу, потерпев поражение в финале плей-офф Чемпионшипа.



Этим летом "Астон Виллу" ждут большие перемены, в том числе из-за риска попасться на нарушении правил финансового фейр-плей Чемпионшипа. Клубу придется попрощаться с высокооплачиваемыми игроками — вроде Джона Терри, который ушел самостоятельно — и с некоторыми футболистами, которые могут быть выгодно проданы.



Как сообщает Sky Sports, "Астон Вилла" предпочла бы сохранить Грилиша, но понимает, что будет бессильна перед большим предложением. За последние месяцы английского полузащитника просматривали клубы вроде "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед", однако "Лестер" такая конкуренция не пугает.



В данный момент "лисы" раздумывают над тем, чтобы выдвинуть свое предложение по Джеку, которого на "Вилла Парк" оценивают в 40 миллионов фунтов.