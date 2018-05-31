"Ювентус" предложил "Челси" Игуаина

Гонсало Игуаин В надежде вернуть из "Челси" нападающего Альваро Морату "Ювентус" предложил своим коллегам из Лондона включить в сделку Гонсало Игуаина.

Прошлым летом "синие" обновили свой трансферный рекорд, выкупив Морату у "Реала" за 70 миллионов фунтов. Альваро достаточно ярко начал свою английскую карьеру, но очень скоро сбавил обороны, побывал в лазарете, а на финише кампании превратился в игрока скамейки.

Как стало известно Evening Standard, свою заинтересованность в услугах Мораты уже выразил "Ювентус", где испанец выступал в период с 2014 по 2016 год.

Изначально чемпионы Серии А предложили взять Альваро в двухлетнюю аренду с опцией выкупа, но такой вариант "синих" не устроил.

Теперь "Ювентус" предлагает "Челси" включить в сделку по Морате 30-летнего Игуаина, который забил 55 голов с момента своего перехода из "Наполи" в 2016 году.

Добавим, что Игуаин — не единственный нападающий, которого связывают с переходом в "Челси" в это межсезонье. Также интерес "синих" приписывают к Роберту Левандовски из "Баварии" и Мауро Икарди из "Интера".



Метки Игуаин, Мората, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2018 20:00

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  1. manutd-20champ 31.05.2018 21:40 # manutd-20champ
    полено на полено

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  2. flash25rus 31.05.2018 21:14 # flash25rus
    Гонсало крут, но 30 лет...

    Только Икарди.

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  3. ry-l 31.05.2018 20:02 # ry-l
    Юве был настолько впечатлен игрой Шмараты?

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