Абрамович решил оставить "Челси" без нового стадиона

"Челси" на неопределенное время заморозил реализацию проекта по строительству нового стадиона из-за проблем у своего владельца Романа Абрамовича.

Как известно, "синие" достаточно давно вынашивают идею по строительству нового 60-тысячного стадиона на месте "Стэмфорд Бридж".



По ходу минувшего сезона "Челси" заручился всеми необходимыми разрешениями от местных властей, а также договорился с собственниками близлежащих домов, которых могла затронуть реконструкция.



"Синим" лишь оставалось определиться со временным пристанищем на три сезона и приступить к строительству. Однако в самый последний момент Абрамович решил повременить с реализацией этого проекта, оцениваемого в 1 миллиард фунтов, полностью свернув все подготовительные работы.



Свое решение клуб объясняет "неблагоприятнным для данного момента времени инвестиционным климатом", однако The Guardian утверждает, что причиной всему проблемы Абрамовича с властями Британии.



Несмотря на свои впечатляющие инвестиции в британскую экономику с момента приобретения "Челси" в 2003 году, местные власти отказались выдавать визу Абрамовичу, пока тот не объяснит происхождение своего состояния.



Роман даже был вынужден получить израильское гражданство, однако британцы сразу же предупредили бизнесмена, что тот не сможет работать в стране с этим паспортом.



Вместе с тем, добавляет издание, Абрамович исключает продажу "Челси", оставаясь преданным поклонником "синим".