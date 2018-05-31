Абрамович решил оставить "Челси" без нового стадиона

Роман Абрамович "Челси" на неопределенное время заморозил реализацию проекта по строительству нового стадиона из-за проблем у своего владельца Романа Абрамовича.

Как известно, "синие" достаточно давно вынашивают идею по строительству нового 60-тысячного стадиона на месте "Стэмфорд Бридж".

По ходу минувшего сезона "Челси" заручился всеми необходимыми разрешениями от местных властей, а также договорился с собственниками близлежащих домов, которых могла затронуть реконструкция.

"Синим" лишь оставалось определиться со временным пристанищем на три сезона и приступить к строительству. Однако в самый последний момент Абрамович решил повременить с реализацией этого проекта, оцениваемого в 1 миллиард фунтов, полностью свернув все подготовительные работы.

Свое решение клуб объясняет "неблагоприятнным для данного момента времени инвестиционным климатом", однако The Guardian утверждает, что причиной всему проблемы Абрамовича с властями Британии.

Несмотря на свои впечатляющие инвестиции в британскую экономику с момента приобретения "Челси" в 2003 году, местные власти отказались выдавать визу Абрамовичу, пока тот не объяснит происхождение своего состояния.

Роман даже был вынужден получить израильское гражданство, однако британцы сразу же предупредили бизнесмена, что тот не сможет работать в стране с этим паспортом.

Вместе с тем, добавляет издание, Абрамович исключает продажу "Челси", оставаясь преданным поклонником "синим".



Метки Абрамович, стадионы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 4737

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Последние комментарии:




  1. sancho232 01.06.2018 00:05 # sancho232
    Сук Рома продай клуб шейхам или китайцам

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  2. billy-milligan 31.05.2018 23:54 # billy-milligan
    Подоили Ромку и хватит, теперь под шконарь к остальным

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  3. aliluya-nn 31.05.2018 23:21 # aliluya-nn
    Вот неблагодарные англичане

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  4. cruise877 31.05.2018 21:52 # cruise877
    Вот и конец игрушке под названием Челси .
    Также будет и с Голубятней скоро .
    Я все это предсказал еще лет 5 назад.
    Шейхам надоест игрушка и вернется старый добрый сити))))

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  5. chr1s8rown 31.05.2018 21:24 # chr1s8rown
    а че так трудно говорит откуда деньги.
    тереза мей : откуда брал?
    абрам: из шкафа брал
    т: а кто положил туда ?
    а: жена
    т : жене кто давал ?
    а :я
    т: а ты откуда брал ?
    а : из шкафа

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  6. scouser2005 31.05.2018 21:02 # scouser2005
    Работает путинское кгб..
    Не ходи Роман по тротуару в Лондоне, не садись на остановке трамвая даже с дочерью....

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  7. kos9k 31.05.2018 20:40 # kos9k
    пенсов обоссут и выкинут в чш, где им и место

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  8. salah 31.05.2018 20:39 # salah
    В итоге продаст клуб, как и Сулейман Керимов. Челси может даже в ЧШ побывать в ближайшем будущем.

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  9. skychnie-oboi 31.05.2018 20:35 # skychnie-oboi
    Дежавю с Анжи.

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  10. kedr 31.05.2018 20:30 # kedr
    Санкции только на пользу, хули...)

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  11. psycho1 31.05.2018 20:15 # psycho1
    Видно, как ему в последние годы не интересно стало заниматься клубом. А тут еще и санкции эти. Весь вопрос в том, продаст ли он клуб сейчас целиком или попозже по частям. Можно сначала навариться на продаже азаров, потом и недвижимость загнать, дальше банкроство и закрытие клуба без истории.

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  12. kojan 31.05.2018 20:06 # kojan
    синие, берите Кариукса... финалист ЛЧ + плюс ливерня доплатит за него...

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  13. darvil 31.05.2018 19:47 # darvil
    Абраша пожалуйста уходи.

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  14. lahmatyj 31.05.2018 19:31 # lahmatyj
    Абрашку в турьму, пенсов в чемпионшип.

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  15. mechanic 31.05.2018 19:22 # mechanic
    Грязные Бриты хотят отжать Абрашины активы :)), 15 лет им было пох откуда бабки у Абраши, Берёзы и др, а тут резко стали интересоваться :)))))

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  16. lampard78 31.05.2018 19:15 # lampard78
    Ну, в принципе, логично. Пока есть вероятность того, что у него могут отжать собственность в Великобритании, нет никакого профита обживаться там такой дорогущей собственностью, как стадион за миллиард фунтов.

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  17. electric 31.05.2018 19:11 # electric
    Абраша купил игрушку на деньги папаш и мамаш местных ватников, а те ни в зуб ногой продолжают и дальше тупить и ссать на родичей. Гений.

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  18. jesus33 31.05.2018 19:04 # jesus33
    Больше всего этой новости болелищики портовых шлюх.
    Наконец-то все переключаться на чолси, и они смогут обсохнуть от нескночаемого потока мочи.

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