Абрамович решил оставить "Челси" без нового стадиона
"Челси" на неопределенное время заморозил реализацию проекта по строительству нового стадиона из-за проблем у своего владельца Романа Абрамовича.
Как известно, "синие" достаточно давно вынашивают идею по строительству нового 60-тысячного стадиона на месте "Стэмфорд Бридж".
По ходу минувшего сезона "Челси" заручился всеми необходимыми разрешениями от местных властей, а также договорился с собственниками близлежащих домов, которых могла затронуть реконструкция.
"Синим" лишь оставалось определиться со временным пристанищем на три сезона и приступить к строительству. Однако в самый последний момент Абрамович решил повременить с реализацией этого проекта, оцениваемого в 1 миллиард фунтов, полностью свернув все подготовительные работы.
Свое решение клуб объясняет "неблагоприятнным для данного момента времени инвестиционным климатом", однако The Guardian утверждает, что причиной всему проблемы Абрамовича с властями Британии.
Несмотря на свои впечатляющие инвестиции в британскую экономику с момента приобретения "Челси" в 2003 году, местные власти отказались выдавать визу Абрамовичу, пока тот не объяснит происхождение своего состояния.
Роман даже был вынужден получить израильское гражданство, однако британцы сразу же предупредили бизнесмена, что тот не сможет работать в стране с этим паспортом.
Вместе с тем, добавляет издание, Абрамович исключает продажу "Челси", оставаясь преданным поклонником "синим".
31.05.2018 19:00
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Последние комментарии:
Сук Рома продай клуб шейхам или китайцам
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Подоили Ромку и хватит, теперь под шконарь к остальным
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Вот неблагодарные англичане
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Вот и конец игрушке под названием Челси .
Также будет и с Голубятней скоро .
Я все это предсказал еще лет 5 назад.
Шейхам надоест игрушка и вернется старый добрый сити))))
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а че так трудно говорит откуда деньги.
тереза мей : откуда брал?
абрам: из шкафа брал
т: а кто положил туда ?
а: жена
т : жене кто давал ?
а :я
т: а ты откуда брал ?
а : из шкафа
(ответить)
Работает путинское кгб..
Не ходи Роман по тротуару в Лондоне, не садись на остановке трамвая даже с дочерью....
(ответить)
пенсов обоссут и выкинут в чш, где им и место
(ответить)
В итоге продаст клуб, как и Сулейман Керимов. Челси может даже в ЧШ побывать в ближайшем будущем.
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Дежавю с Анжи.
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Санкции только на пользу, хули...)
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Видно, как ему в последние годы не интересно стало заниматься клубом. А тут еще и санкции эти. Весь вопрос в том, продаст ли он клуб сейчас целиком или попозже по частям. Можно сначала навариться на продаже азаров, потом и недвижимость загнать, дальше банкроство и закрытие клуба без истории.
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синие, берите Кариукса... финалист ЛЧ + плюс ливерня доплатит за него...
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Абраша пожалуйста уходи.
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Абрашку в турьму, пенсов в чемпионшип.
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Грязные Бриты хотят отжать Абрашины активы :)), 15 лет им было пох откуда бабки у Абраши, Берёзы и др, а тут резко стали интересоваться :)))))
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Ну, в принципе, логично. Пока есть вероятность того, что у него могут отжать собственность в Великобритании, нет никакого профита обживаться там такой дорогущей собственностью, как стадион за миллиард фунтов.
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Абраша купил игрушку на деньги папаш и мамаш местных ватников, а те ни в зуб ногой продолжают и дальше тупить и ссать на родичей. Гений.
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Больше всего этой новости болелищики портовых шлюх.
Наконец-то все переключаться на чолси, и они смогут обсохнуть от нескночаемого потока мочи.
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