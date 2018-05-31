"Челси" собирается продать Куртуа

"Челси", вероятно, продаст голкипера Тибо Куртуа этим летом и уже находится в поисках нового первого номера.

В данный момент Куртуа готовится вступить в свой заключительный год по действующему контракту. Непопадние "синих" в Лигу Чемпионов и неопределенная ситуация с главным тренером ставят под большой вопрос будущее Тибо на "Стэмфорд Бридж".



Более того, 26-летний бельгиец заранее объявил, что со своим будущим определится только после Чемпионата Мира в России, но "Челси" совершенно не устраивает, что Куртуа всячески тянет время.



Как стало известно Sky Sports, "синие" приняли волевое решение свернуть все переговоры с Тибо и выйти на рынок в поисках нового голкипера. Лондонский клуб уже обратил внимание на Алиссона из "Ромы".



Таким образом, теперь "Челси" готов выслушать предложения насчет Куртуа, который в минувшем сезоне провел 46 матчей.