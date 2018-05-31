"Челси" собирается продать Куртуа
"Челси", вероятно, продаст голкипера Тибо Куртуа этим летом и уже находится в поисках нового первого номера.
В данный момент Куртуа готовится вступить в свой заключительный год по действующему контракту. Непопадние "синих" в Лигу Чемпионов и неопределенная ситуация с главным тренером ставят под большой вопрос будущее Тибо на "Стэмфорд Бридж".
Более того, 26-летний бельгиец заранее объявил, что со своим будущим определится только после Чемпионата Мира в России, но "Челси" совершенно не устраивает, что Куртуа всячески тянет время.
Как стало известно Sky Sports, "синие" приняли волевое решение свернуть все переговоры с Тибо и выйти на рынок в поисках нового голкипера. Лондонский клуб уже обратил внимание на Алиссона из "Ромы".
Таким образом, теперь "Челси" готов выслушать предложения насчет Куртуа, который в минувшем сезоне провел 46 матчей.
31.05.2018 18:55
Просмотров: 6180
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Спихнуть бы ссаного Чмоура в среал, пусть там себе Арнаутовича купит, долбень португальский.
(ответить)
ввиду дефицита толковых воротчиков - опрометчивый ход от Челси на мой взгляд
(ответить)
Пипец пришел синякам, Абрамыч начал распродажу активов. Следующий хазар, потом остальные поленья, далее банкротство и клуп с молотка, печалька
(ответить)
пишут, что Конте стал тренить правительство Италии, ну пздц, как же теперь челсей без него ?
(ответить)
За последнее время я понял и ощутил, что такое настоящее счастье. Не важно сколько денег у тебя, какой дом, работа, машина, все это лишь второично, важно , когда на душе покой. И когда ты была со мной, оказывается, что я был счастлив. Я совершил немало ошибок, но господи, дай мне хоть один шанс быть счастливым вместе с тобой
(ответить)
Да че вы все дрочите на носатого. Не зочет подписывать ну и ладно. А так то в Челси вратари норм поднимаются. Ну конечно в автобусной команде вратарям как по маслу.а как начинаются в Челси проблемы то уровень сразу виден. Барса в пример . Еще вопрос щаиграет ли онив атакующей команде
(ответить)
Отличная новость, давно пора. Желательно еще колбасным скинуть, чтобы в финалах тащил не хуже кариуса
(ответить)
Ну и нахуй он нужен,Чех звезда по сравнению с ним,ещё и свой длинный нос воротит от Челси,посмотрим как он потом окажется в помойке МЮ,если даже этого уровня дотянет,а не пойдет в чемпионшип
(ответить)
Ну и пусть идет нахуй этот ебанный наемник Дыркуа.
(ответить)
надо коколдам с энфилда спихнуть
(ответить)
У некоторых фанатов Челси еще детство даже не прошло, а Челси уже расформировывают. Им даже детям рассказывать нечего.
(ответить)
Вот так вот Челси и держался 15 лет на российском бабле, но как только Западные страны постановили душить путинский олигархат - тут же лопнул проект Кремля.
Все, влияние Путина больше не распространяется на АПЛ)
(ответить)
распродажа началась
(ответить)
абрамка ни цента не потратить
(ответить)
членче буквально разваливается на глазах, как, кстати, и залупуль
(ответить)
Е6ать ору
Абраша расформировывай нах щольси
Продавай Азара с Канте а сам клуб спихни китайцам
(ответить)
Chelsea R.I.P
2003-2018
(ответить)
в команде и так большая часть днарей только что купленных, теперь продают остатки чемпионской команды, а старикам скоро на пенсию. через пару лет, при таком раскладе, чисто середняк апл будет аля вест хэм.
если сейчас не усилятся конкретно, да с тренером не угадают, то считай пути назад нет, лига европы скоро покажется счастьем.
неплохо по чилси английские санкции ударили.
(ответить)
чо там Абрамович оставил Челси без нового стадиона? Ну ничего, удачи в ЛЕ
(ответить)
Шлюхa, как Лэмпард. Продать.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий