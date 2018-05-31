"Челси" собирается продать Куртуа

Тибо Куртуа "Челси", вероятно, продаст голкипера Тибо Куртуа этим летом и уже находится в поисках нового первого номера.

В данный момент Куртуа готовится вступить в свой заключительный год по действующему контракту. Непопадние "синих" в Лигу Чемпионов и неопределенная ситуация с главным тренером ставят под большой вопрос будущее Тибо на "Стэмфорд Бридж".

Более того, 26-летний бельгиец заранее объявил, что со своим будущим определится только после Чемпионата Мира в России, но "Челси" совершенно не устраивает, что Куртуа всячески тянет время.

Как стало известно Sky Sports, "синие" приняли волевое решение свернуть все переговоры с Тибо и выйти на рынок в поисках нового голкипера. Лондонский клуб уже обратил внимание на Алиссона из "Ромы".

Таким образом, теперь "Челси" готов выслушать предложения насчет Куртуа, который в минувшем сезоне провел 46 матчей.



Метки Куртуа, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2018 18:55

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Последние комментарии:




  1. imf-tau 31.05.2018 23:59 # imf-tau
    Спихнуть бы ссаного Чмоура в среал, пусть там себе Арнаутовича купит, долбень португальский.

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  2. nordway 31.05.2018 23:39 # nordway
    ввиду дефицита толковых воротчиков - опрометчивый ход от Челси на мой взгляд

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  3. apl-nash 31.05.2018 23:09 # apl-nash
    Пипец пришел синякам, Абрамыч начал распродажу активов. Следующий хазар, потом остальные поленья, далее банкротство и клуп с молотка, печалька

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  4. reams 31.05.2018 23:04 # reams
    пишут, что Конте стал тренить правительство Италии, ну пздц, как же теперь челсей без него ?

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  5. barstreetboy 31.05.2018 22:46 # barstreetboy
    За последнее время я понял и ощутил, что такое настоящее счастье. Не важно сколько денег у тебя, какой дом, работа, машина, все это лишь второично, важно , когда на душе покой. И когда ты была со мной, оказывается, что я был счастлив. Я совершил немало ошибок, но господи, дай мне хоть один шанс быть счастливым вместе с тобой

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  6. mototroller 31.05.2018 22:35 # mototroller
    Да че вы все дрочите на носатого. Не зочет подписывать ну и ладно. А так то в Челси вратари норм поднимаются. Ну конечно в автобусной команде вратарям как по маслу.а как начинаются в Челси проблемы то уровень сразу виден. Барса в пример . Еще вопрос щаиграет ли онив атакующей команде

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  7. haroldfinch 31.05.2018 22:27 # haroldfinch
    Отличная новость, давно пора. Желательно еще колбасным скинуть, чтобы в финалах тащил не хуже кариуса

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  8. otco-city 31.05.2018 22:23 # otco-city
    Ну и нахуй он нужен,Чех звезда по сравнению с ним,ещё и свой длинный нос воротит от Челси,посмотрим как он потом окажется в помойке МЮ,если даже этого уровня дотянет,а не пойдет в чемпионшип

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  9. chelsea-super 31.05.2018 22:20 # chelsea-super
    Ну и пусть идет нахуй этот ебанный наемник Дыркуа.

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  10. iroquez 31.05.2018 22:06 # iroquez
    надо коколдам с энфилда спихнуть

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  11. salah 31.05.2018 21:58 # salah
    У некоторых фанатов Челси еще детство даже не прошло, а Челси уже расформировывают. Им даже детям рассказывать нечего.

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  12. krutoykanonir 31.05.2018 21:55 # krutoykanonir
    Вот так вот Челси и держался 15 лет на российском бабле, но как только Западные страны постановили душить путинский олигархат - тут же лопнул проект Кремля.
    Все, влияние Путина больше не распространяется на АПЛ)

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  13. cruise877 31.05.2018 21:54 # cruise877
    распродажа началась

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  14. tjk4 31.05.2018 21:50 # tjk4
    абрамка ни цента не потратить

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  15. imfake 31.05.2018 21:50 # imfake
    членче буквально разваливается на глазах, как, кстати, и залупуль

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  16. mafia 31.05.2018 21:44 # mafia
    Е6ать ору
    Абраша расформировывай нах щольси
    Продавай Азара с Канте а сам клуб спихни китайцам

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  17. salah 31.05.2018 21:10 # salah
    Chelsea R.I.P
    2003-2018

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  18. liverfun 31.05.2018 20:52 # liverfun
    в команде и так большая часть днарей только что купленных, теперь продают остатки чемпионской команды, а старикам скоро на пенсию. через пару лет, при таком раскладе, чисто середняк апл будет аля вест хэм.
    если сейчас не усилятся конкретно, да с тренером не угадают, то считай пути назад нет, лига европы скоро покажется счастьем.
    неплохо по чилси английские санкции ударили.

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  19. griezmann 31.05.2018 20:48 # griezmann
    чо там Абрамович оставил Челси без нового стадиона? Ну ничего, удачи в ЛЕ

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  20. nurba44 31.05.2018 20:36 # nurba44
    Шлюхa, как Лэмпард. Продать.

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