"Сити" купит Жоржиньо и Махреза на следующей неделе
"Манчестер Сити" вплотную приблизился к приобретению Рияда Махреза из "Лестера" и выступающего за "Наполи" Жоржиньо. Оба трансфера "горожане" оформят до конца следующей недели.
Как известно, главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола рассчитывал заполучить обоих игроков до начала Чемпионата Мира в России. По всей видимости, "горожане" выполнят просьбу испанца.
По информации BBC, чемпионы Премьер-Лиги находятся в шаге от согласования сделки и по Жоржиньо, и по Махрезу. Итальянец обойдется клубу с "Этихад" в 42 миллиона фунтов, стоимость алжирца составит 60 миллионов без учета бонусов.
Ожидается, что на этом "Сити" завершит трансферную кампанию. До начала сезона возможна лишь покупка нападающего: "горожане" еще не потеряли надежду на приобретение Килиан Мбаппе из ПСЖ, но этот трансфер состоится только в том случае, если парижан накажут за нарушение финансового фейр-плей.
31.05.2018 18:00
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Последние комментарии:
по ходу на лавку
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Полторашка фонадов голубого мешка беснуются от таких новостей. Просто жаль их, что всем на них насрать.
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Классные приобретения.
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Г - грамотно
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Вонючие уроды,ублюдки.Шейхов маму ебал
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Пока портовые шлюхи еще смокуют вкус хуя Реала, Сити уже оформляет чемпик.
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фейр плей терпилы нахуй. пидоразы
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Куда они мареза пихать собрались?
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