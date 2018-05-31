"Сити" купит Жоржиньо и Махреза на следующей неделе

Рияд Махрез "Манчестер Сити" вплотную приблизился к приобретению Рияда Махреза из "Лестера" и выступающего за "Наполи" Жоржиньо. Оба трансфера "горожане" оформят до конца следующей недели.

Как известно, главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола рассчитывал заполучить обоих игроков до начала Чемпионата Мира в России. По всей видимости, "горожане" выполнят просьбу испанца.

По информации BBC, чемпионы Премьер-Лиги находятся в шаге от согласования сделки и по Жоржиньо, и по Махрезу. Итальянец обойдется клубу с "Этихад" в 42 миллиона фунтов, стоимость алжирца составит 60 миллионов без учета бонусов.

Ожидается, что на этом "Сити" завершит трансферную кампанию. До начала сезона возможна лишь покупка нападающего: "горожане" еще не потеряли надежду на приобретение Килиан Мбаппе из ПСЖ, но этот трансфер состоится только в том случае, если парижан накажут за нарушение финансового фейр-плей.




Метки Жоржиньо, Лестер, Манчестер Сити, Махрез, Наполи

Автор foxmcfc   

Дата 31.05.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1517

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 31.05.2018 21:37 # manutd-20champ
    по ходу на лавку

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  2. electric 31.05.2018 19:38 # electric
    Полторашка фонадов голубого мешка беснуются от таких новостей. Просто жаль их, что всем на них насрать.

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  3. fanstevengerrard 31.05.2018 19:35 # fanstevengerrard
    Классные приобретения.

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  4. sisyazavr 31.05.2018 19:05 # sisyazavr
    Г - грамотно

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  5. klementino 31.05.2018 18:57 # klementino
    Вонючие уроды,ублюдки.Шейхов маму ебал

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  6. jesus33 31.05.2018 18:54 # jesus33
    Пока портовые шлюхи еще смокуют вкус хуя Реала, Сити уже оформляет чемпик.

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  7. chr1s8rown 31.05.2018 18:35 # chr1s8rown
    фейр плей терпилы нахуй. пидоразы

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  8. muaxaxaxa 31.05.2018 18:13 # muaxaxaxa
    Куда они мареза пихать собрались?

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