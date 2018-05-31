"Сити" купит Жоржиньо и Махреза на следующей неделе

"Манчестер Сити" вплотную приблизился к приобретению Рияда Махреза из "Лестера" и выступающего за "Наполи" Жоржиньо. Оба трансфера "горожане" оформят до конца следующей недели.

Как известно, главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола рассчитывал заполучить обоих игроков до начала Чемпионата Мира в России. По всей видимости, "горожане" выполнят просьбу испанца.



По информации BBC, чемпионы Премьер-Лиги находятся в шаге от согласования сделки и по Жоржиньо, и по Махрезу. Итальянец обойдется клубу с "Этихад" в 42 миллиона фунтов, стоимость алжирца составит 60 миллионов без учета бонусов.



Ожидается, что на этом "Сити" завершит трансферную кампанию. До начала сезона возможна лишь покупка нападающего: "горожане" еще не потеряли надежду на приобретение Килиан Мбаппе из ПСЖ, но этот трансфер состоится только в том случае, если парижан накажут за нарушение финансового фейр-плей.