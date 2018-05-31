"Эвертон" объявил о назначении Силвы

Марку Силва "Эвертон" объявил о подписании контракта с бывшим тренером "Халла" и "Уотфорда" Марку Силвой.

По ходу прошлого сезона "ириски" уже пытались переманить Силву, но под угрозой штрафа предпочли ему Сэма Эллардайса, с которым впоследствии спаслись от вылета из Премьер-Лиги, демонстрируя крайне серый футбол.

Расставшись с Большим Сэмом, "Эвертон" все-таки претворил свой план в реальность. Сегодня клуб с "Гудисон Парк", наконец, подписал контракт с тренером, который был уволен из "Уотфорда" несколько месяцев назад.

"Я знаю, что ожидают наши болельщики, и я хочу, чтобы они гордились нами. Я хочу, чтобы им нравился футбол в нашем исполнении. Это так же важно, как и результаты".

"Когда ты работаешь в таком клубе, как "Эвертон", у тебя только одна задача – стремиться к победе в каждой игре. Да, в футболе невозможно побеждать каждые выходные, но на поле мы должны показать, какими амбициями обладаем. Я уверен, что у нас это получится", - сообщил Силва официальному сайту "Эвертона".




Метки Силва, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 31.05.2018 17:20

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Последние комментарии:




  1. dima212121 31.05.2018 21:48 # dima212121
    слава богу , что пупса убрали
    удачи Марко

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  2. everti 31.05.2018 21:29 # everti
    Хорошо. Но это не точно:))
    Во всяком случае здорово, что не будет Эллардайса.
    Блин, вон Зидан свободен :)))

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  3. chelsea88 31.05.2018 19:54 # chelsea88
    Хороший коуч, намного лучше старого шарлатана.

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  4. bes-ter 31.05.2018 18:00 # bes-ter
    что значит не возможно? Сити доказали это поьеждая каждые выходные на протяжении многих месяцев

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  5. manutd-20champ 31.05.2018 17:24 # manutd-20champ
    пиздабол

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  6. salah 31.05.2018 17:23 # salah
    Будет выше Челси в таблице.

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  7. mancunia-planet 31.05.2018 17:21 # mancunia-planet
    удачи

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