"Эвертон" объявил о назначении Силвы

"Эвертон" объявил о подписании контракта с бывшим тренером "Халла" и "Уотфорда" Марку Силвой.

По ходу прошлого сезона "ириски" уже пытались переманить Силву, но под угрозой штрафа предпочли ему Сэма Эллардайса, с которым впоследствии спаслись от вылета из Премьер-Лиги, демонстрируя крайне серый футбол.



Расставшись с Большим Сэмом, "Эвертон" все-таки претворил свой план в реальность. Сегодня клуб с "Гудисон Парк", наконец, подписал контракт с тренером, который был уволен из "Уотфорда" несколько месяцев назад.



"Я знаю, что ожидают наши болельщики, и я хочу, чтобы они гордились нами. Я хочу, чтобы им нравился футбол в нашем исполнении. Это так же важно, как и результаты".



"Когда ты работаешь в таком клубе, как "Эвертон", у тебя только одна задача – стремиться к победе в каждой игре. Да, в футболе невозможно побеждать каждые выходные, но на поле мы должны показать, какими амбициями обладаем. Я уверен, что у нас это получится", - сообщил Силва официальному сайту "Эвертона".