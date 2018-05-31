"Эвертон" объявил о назначении Силвы
"Эвертон" объявил о подписании контракта с бывшим тренером "Халла" и "Уотфорда" Марку Силвой.
По ходу прошлого сезона "ириски" уже пытались переманить Силву, но под угрозой штрафа предпочли ему Сэма Эллардайса, с которым впоследствии спаслись от вылета из Премьер-Лиги, демонстрируя крайне серый футбол.
Расставшись с Большим Сэмом, "Эвертон" все-таки претворил свой план в реальность. Сегодня клуб с "Гудисон Парк", наконец, подписал контракт с тренером, который был уволен из "Уотфорда" несколько месяцев назад.
"Я знаю, что ожидают наши болельщики, и я хочу, чтобы они гордились нами. Я хочу, чтобы им нравился футбол в нашем исполнении. Это так же важно, как и результаты".
"Когда ты работаешь в таком клубе, как "Эвертон", у тебя только одна задача – стремиться к победе в каждой игре. Да, в футболе невозможно побеждать каждые выходные, но на поле мы должны показать, какими амбициями обладаем. Я уверен, что у нас это получится", - сообщил Силва официальному сайту "Эвертона".
31.05.2018 17:20
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Последние комментарии:
слава богу , что пупса убрали
удачи Марко
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Хорошо. Но это не точно:))
Во всяком случае здорово, что не будет Эллардайса.
Блин, вон Зидан свободен :)))
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Хороший коуч, намного лучше старого шарлатана.
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что значит не возможно? Сити доказали это поьеждая каждые выходные на протяжении многих месяцев
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пиздабол
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Будет выше Челси в таблице.
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удачи
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