Венгер в ожидании нового вызова
Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его следующая работа не будет легкой прогулкой.
В данный момент 68-летний француз активно подыскивает новое пристанище. Уже известно, что Арсен не будет работать в ПСЖ, зато его связывают с возвращением в Японию, где он уже тренировал.
Венгер заранее предупреждает заинтересованные в его услугах клубы, что ему требуется серьезный вызов, иначе ему просто будет скучно.
"Я в восторге, потому что снова могу бросить себе вызов. Это то, чего я хочу от жизни. Я боец, который хочет испытать себя".
"Я не знаю, что случится, но я в начале чистой страницы и должен написать новую главу. Я не слишком одарен, чтобы наслаждаться жизнью и лежать на пляже — я завидую своим друзьям, которые могут делать это".
"Очень быстро мне становится скучно от таких вещей, потому что у меня выработалась зависимость. У меня есть ген зависимости, и я должен жить с этим", — сообщил Венгер beIN Sports.
Добавим, что в данный момент Венгер и находящийся на пороге увольнения из "Челси" Антонио Конте считаются фаворитами букмекеров на пост главного тренера "Реала", откуда спустя считанные дни после победы в финале Лиги Чемпионов ушел Зинедин Зидан.
31.05.2018 17:00
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Давай в Уфу. Вот всем вызовам вызов. И в ле уже опыт есть, чак-чак с учпучмаками опять таки пойдут на пользу - вон тощий какой.
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ну если станет тренером реала можно и за реал притопить
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Хала Мадрид, ин Венгер ви траст.
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Ну реал
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Неужели он что то сможет дать новому клубу- ведь он даже прежний клуб утопил. Прям как кавалер различных трофеев и кубков разговаривает. Шёл бы ты на пенсию уже. Дай молодым тренерам дорогу.
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Сделает покер с Реалом
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он всех будет иметь с реалом
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