Венгер в ожидании нового вызова

Арсен Венгер Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его следующая работа не будет легкой прогулкой.

В данный момент 68-летний француз активно подыскивает новое пристанище. Уже известно, что Арсен не будет работать в ПСЖ, зато его связывают с возвращением в Японию, где он уже тренировал.

Венгер заранее предупреждает заинтересованные в его услугах клубы, что ему требуется серьезный вызов, иначе ему просто будет скучно.

"Я в восторге, потому что снова могу бросить себе вызов. Это то, чего я хочу от жизни. Я боец, который хочет испытать себя".

"Я не знаю, что случится, но я в начале чистой страницы и должен написать новую главу. Я не слишком одарен, чтобы наслаждаться жизнью и лежать на пляже — я завидую своим друзьям, которые могут делать это".

"Очень быстро мне становится скучно от таких вещей, потому что у меня выработалась зависимость. У меня есть ген зависимости, и я должен жить с этим", — сообщил Венгер beIN Sports.

Добавим, что в данный момент Венгер и находящийся на пороге увольнения из "Челси" Антонио Конте считаются фаворитами букмекеров на пост главного тренера "Реала", откуда спустя считанные дни после победы в финале Лиги Чемпионов ушел Зинедин Зидан.



Метки Венгер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. mrjingles 31.05.2018 21:20 # mrjingles
    Давай в Уфу. Вот всем вызовам вызов. И в ле уже опыт есть, чак-чак с учпучмаками опять таки пойдут на пользу - вон тощий какой.

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  2. denk 31.05.2018 20:11 # denk
    ну если станет тренером реала можно и за реал притопить

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  3. central-07 31.05.2018 20:08 # central-07
    Хала Мадрид, ин Венгер ви траст.

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  4. theo-zm 31.05.2018 18:58 # theo-zm
    Ну реал

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  5. cooldude777-com 31.05.2018 17:16 # cooldude777-com
    Неужели он что то сможет дать новому клубу- ведь он даже прежний клуб утопил. Прям как кавалер различных трофеев и кубков разговаривает. Шёл бы ты на пенсию уже. Дай молодым тренерам дорогу.

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  6. salah 31.05.2018 17:16 # salah
    Сделает покер с Реалом

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  7. chr1s8rown 31.05.2018 17:06 # chr1s8rown
    он всех будет иметь с реалом

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