Венгер в ожидании нового вызова

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его следующая работа не будет легкой прогулкой.

В данный момент 68-летний француз активно подыскивает новое пристанище. Уже известно, что Арсен не будет работать в ПСЖ, зато его связывают с возвращением в Японию, где он уже тренировал.



Венгер заранее предупреждает заинтересованные в его услугах клубы, что ему требуется серьезный вызов, иначе ему просто будет скучно.



"Я в восторге, потому что снова могу бросить себе вызов. Это то, чего я хочу от жизни. Я боец, который хочет испытать себя".



"Я не знаю, что случится, но я в начале чистой страницы и должен написать новую главу. Я не слишком одарен, чтобы наслаждаться жизнью и лежать на пляже — я завидую своим друзьям, которые могут делать это".



"Очень быстро мне становится скучно от таких вещей, потому что у меня выработалась зависимость. У меня есть ген зависимости, и я должен жить с этим", — сообщил Венгер beIN Sports.



Добавим, что в данный момент Венгер и находящийся на пороге увольнения из "Челси" Антонио Конте считаются фаворитами букмекеров на пост главного тренера "Реала", откуда спустя считанные дни после победы в финале Лиги Чемпионов ушел Зинедин Зидан.