На Дембеле претендуют четыре клуба Серии А
"Интер" стал четвертым клубом Серии А, который обратил внимание на полузащитника "Тоттенхэма" Муссу Дембеле.
В новый сезон Дембеле может вступить с контрактом, от срока которого остается менее года. Мусса отказывается от переговоров с "Тоттенхэмом" о продлении сотрудничества, отложив этот вопрос до июля.
Если верить The Telegraph, "шпоры" уже смирились с уходом 30-летнего бельгийца. Более того, "Тоттенхэм" готов выслушать предложения по игроку, которого главный тренер Маурисио Почеттино называл в минувшем сезоне "гением".
По информации источника, особый интерес к Дембеле проявляют в Италии. Помимо "Ювентуса", "Милана" и "Наполи", в погоню за полузащитником готов вступить "Интер".
Сообщается, что "Тоттенхэм" предпочел бы продать Муссу в Китай. "Шпоры" не хотят встретиться с полузащитником в Лиге Чемпионов, куда попали сразу три клуба из этого списка претендентов на Дембеле.
31.05.2018 16:00
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Можно просто в контракте пункт прописать, что запрещено играть против бывшего клуба. Для этого не обязательно продавать в Китай или Гондурас. А то мало ли, немецкий клуб купит, с которым будем в 1/4 играть.
Вообще не новости а бред за бредом , слухи на слухах, основанных на чей-то выдумке
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В НЕаполь давай, там всех раскупят
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