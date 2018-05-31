На Дембеле претендуют четыре клуба Серии А

"Интер" стал четвертым клубом Серии А, который обратил внимание на полузащитника "Тоттенхэма" Муссу Дембеле.

В новый сезон Дембеле может вступить с контрактом, от срока которого остается менее года. Мусса отказывается от переговоров с "Тоттенхэмом" о продлении сотрудничества, отложив этот вопрос до июля.



Если верить The Telegraph, "шпоры" уже смирились с уходом 30-летнего бельгийца. Более того, "Тоттенхэм" готов выслушать предложения по игроку, которого главный тренер Маурисио Почеттино называл в минувшем сезоне "гением".



По информации источника, особый интерес к Дембеле проявляют в Италии. Помимо "Ювентуса", "Милана" и "Наполи", в погоню за полузащитником готов вступить "Интер".



Сообщается, что "Тоттенхэм" предпочел бы продать Муссу в Китай. "Шпоры" не хотят встретиться с полузащитником в Лиге Чемпионов, куда попали сразу три клуба из этого списка претендентов на Дембеле.