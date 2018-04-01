Венгер не обеспокоен полупустым "Эмирейтс"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что с пониманием относится к низкой посещаемости домашних матчей своей команды в Премьер-Лиге.

Во время воскресной победы "канониров" над "Стоуком" со счетом 3:0 "Эмирейтс" зиял пустотами. Подобная картина стала уже привычным делом, и Венгер связывает это с тем, что "Арсеналу" уже ничего не светит в Премьер-Лиге — в отличии от Лиги Европы, где Арсен ожидает возвращения зрителей на трибуны.



"В четверг (на матч против ЦСКА) болельщики вернутся, не переживайте".



"Большое количество пустых мест можно объяснить тем, что сейчас Пасха, а это семейный праздник. Также люди считают, что нам уже не за что сражаться в Премьер-Лиге".



"Сейчас был перерыв, но эта проблема с нами уже две-три недели. Мы не участвуем в чемпионской гонке, и люди понимают, что это не изменится", — цитирует Венгера Daily Mirror.