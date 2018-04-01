Конте не видит Мосеса в поражении

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отказался возлагать вину за поражение от "Тоттенхэма" на вингера Виктора Мосеса.

При счете 1:0 Мосес потерял мяч на своей половине поля, после чего "шпоры" забили усилиями Кристиана Эриксена и перевернули игру, которая для "Челси" была решающей в борьбе за попадание в топ-4.



Тем не менее, Конте отказался возлагать вину за результат на нигерийца. По мнению Антонио, его команда ни в чем не уступила "Тоттенхэму", кроме реализации моментов.



"Гол в конце первого тайма повлиял на нашу уверенность в себе. Мы заслужили вести с разницей в два мяча, а в итоге получили гол в свои ворота. Эриксен забил фантастический мяч".



"Во втором тайме мы снова пытались забить, но "Тоттенхэм" был хладнокровнее у чужих ворот. В этом сезоне упущенные моменты часто приводят к поражению".



"Я сам был футболистом и знаю, что может произойти, когда теряешь мяч у своих ворот. Сейчас не время возлагать ответственность за результат на одного игрока. Мы должны оставаться командой".



"Сегодня мы упустили отличный шанс сократить отставание от "Тоттенхэма", но остается еще семь матчей и мы должны сделать все возможное", - приводит слова Конте BBC.