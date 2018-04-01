Почеттино никогда не сомневался в Алли

После дубля Деле Алли в ворота "Челси" главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что никогда не сомневался в своем протеже.

Спустя 28 лет "шпорам", наконец, удалось победить на "Стэмфорд Бридж". Трем очкам "Тоттенхэм" обязан Алли — на волне критики в свой адрес Деле разразился дублем, благодаря чему его команда выиграла 1:3 и оторвалась от конкурента на восемь очков.



Почеттино рад, что "шпоры" прервали неудачную серию на поле "Челси" и практически гарантировали себе попадание в Лигу Чемпионов. Впечатляющий перфоманс Алли откровением для аргентинца не стал.



"Спустя 28 лет было очень важно, наконец, победить здесь. Это великий день не только для игроков, но и для фанатов. Мы можем гордиться собой".



"Мы доминировали на протяжении всей игры, но в первом тайме "Челси" создавал моменты и даже забил. Во втором мы сыграли намного лучше и заслуженно победили".



"Что касается Алли, то он как был выдающимся талантом, так им и остается. Я никогда не сомневался в нем, просто иногда молодым игрокам нужна пауза. Я очень рад за него", - сообщил Почеттино BBC.