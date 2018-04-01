"Тоттенхэм" впервые за 28 лет выиграл на "Стэмфорд Бридж"

"Тоттенхэм" отпраздновал свою первую победу на "Стэмфорд Бридж" за 28 последних лет, обыграв "Челси" со счетом 1:3 и лишив своего соперника реальных шансов на попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Нападающий Альваро Мората сохранил место в нападении, а единственной перестановкой в старте "синих" стало появление Сеска Фабрегаса, который заменил Тьемуэ Бакайоко.



Нападающий "шпор" Харри Кейн залечил лодыжку и начал матч в запасе. Зато вернулись в команду Уго Льорис, Мусса Дембеле и Деле Алли.



Матч начался достаточно бодро, было много борьбы, однако никто не хотел рисковать. "Челси" явно ждал возможности провести быструю атаку, и на 18-й минуте дождался — голкипер гостей Льорис не без труда отразил опаснейший удар Виллиана с рикошетом.



После сейва Льориса атака "синих" продолжилась, перейдя в позиционную стадию. В завершении затяжной комбинации Маркос Алонсо поразил дальний угол ворот после заброса верхом от Нголо Канте, однако сделал это испанец из офсайда — гол был отменен.



Вскоре Льорис совершил еще один сейв, отразив удар Виктора Мосеса, а вот на 29-й минуте Уго сплоховал, совершив ошибку на выходе и позволив Морате головой замкнуть подачу с фланга — 1:0.



На 33-й минуте "Тоттенхэм" ответил опасным прорывом Кристиана Эриксена по центру, однако Вилли Кабальеро, замещавший Тибо Куртуа, смело пошел навстречу и ценой небольшого повреждения остановил соперника.



На 40-й минуте Эриксен вновь потревожил Кабальеро, на сей раз дальним выстрелом, но Вилли и здесь не подвел. "Синие" ответили опаснейшим ударом Алонсо с острого угла — Льорис справился, а Ян Вертонген не позволил Морате сыграть на добивании.



А когда уже шло компенсированное время Эриксен отважился на еще один дальний удар, послав мяч по сумасшедшей траектории под перекладину — 1:1. Шедевральный гол удался датчанину!



Во втором тайме в игре сохранялось равновесие, но постепенно "шпоры" стали поддавливать. На 60-й минуте Кабальеро отметился классным сейвом после крученого удара Сон Хен Мина с дистанции.



А на 62-й минуте "Тоттенхэм" вышел вперед. Эрик Дайер со своей половины поля сделал заброс в штрафную на Деле Алли, который технично принял мяч, вторым касанием пробив мимо Кабальеро — 1:2.



Не успев прийти в себя, "Челси" пропустил еще раз на 65-й минуте. Сон принялся резать угол, ворвавшись в штрафную с правого фланга, но пробить Кабальеро не сумел. Правда, южнокореец тут же поборолся за мяч, заставил Кабальеро совершить еще одно спасение, после которого снаряд отскочил Алли, и тот при попустительстве защитников все-таки поразил ворота — 1:3.



У "синих" взыграла гордость, и они пошли большими силами вперед. Однако "шпоры" оказались к этому готовы, закрывшись и лишив соперника свободного пространства.



"Тоттенхэм" не встретил каких-либо проблем в концовке матча, а самым запоминающимся событием в финальной стадии игры стал грубейший фол Вертонгена на Эдене Азаре. Яну повезло избежать удаления.



В фантастическом голе Кристиана Эриксена, состоявшемся перед самым перерывом, "Челси" может винить только себя — "синие" несколько раз позволяли датчанину выходить на ударные позиции. Во втором тайме психологическое преимущество оказалось на стороне "шпор", которые отпраздновали важную победу и практически гарантировали себе место в топ-4 Премьер-Лиги.



"Челси" — "Тоттенхэм". Отчет о матче