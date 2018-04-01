"Тоттенхэм" впервые за 28 лет выиграл на "Стэмфорд Бридж"

Деле Алли "Тоттенхэм" отпраздновал свою первую победу на "Стэмфорд Бридж" за 28 последних лет, обыграв "Челси" со счетом 1:3 и лишив своего соперника реальных шансов на попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Нападающий Альваро Мората сохранил место в нападении, а единственной перестановкой в старте "синих" стало появление Сеска Фабрегаса, который заменил Тьемуэ Бакайоко.

Нападающий "шпор" Харри Кейн залечил лодыжку и начал матч в запасе. Зато вернулись в команду Уго Льорис, Мусса Дембеле и Деле Алли.

Матч начался достаточно бодро, было много борьбы, однако никто не хотел рисковать. "Челси" явно ждал возможности провести быструю атаку, и на 18-й минуте дождался — голкипер гостей Льорис не без труда отразил опаснейший удар Виллиана с рикошетом.

После сейва Льориса атака "синих" продолжилась, перейдя в позиционную стадию. В завершении затяжной комбинации Маркос Алонсо поразил дальний угол ворот после заброса верхом от Нголо Канте, однако сделал это испанец из офсайда — гол был отменен.

Вскоре Льорис совершил еще один сейв, отразив удар Виктора Мосеса, а вот на 29-й минуте Уго сплоховал, совершив ошибку на выходе и позволив Морате головой замкнуть подачу с фланга — 1:0.

На 33-й минуте "Тоттенхэм" ответил опасным прорывом Кристиана Эриксена по центру, однако Вилли Кабальеро, замещавший Тибо Куртуа, смело пошел навстречу и ценой небольшого повреждения остановил соперника.

На 40-й минуте Эриксен вновь потревожил Кабальеро, на сей раз дальним выстрелом, но Вилли и здесь не подвел. "Синие" ответили опаснейшим ударом Алонсо с острого угла — Льорис справился, а Ян Вертонген не позволил Морате сыграть на добивании.

А когда уже шло компенсированное время Эриксен отважился на еще один дальний удар, послав мяч по сумасшедшей траектории под перекладину — 1:1. Шедевральный гол удался датчанину!

Во втором тайме в игре сохранялось равновесие, но постепенно "шпоры" стали поддавливать. На 60-й минуте Кабальеро отметился классным сейвом после крученого удара Сон Хен Мина с дистанции.

А на 62-й минуте "Тоттенхэм" вышел вперед. Эрик Дайер со своей половины поля сделал заброс в штрафную на Деле Алли, который технично принял мяч, вторым касанием пробив мимо Кабальеро — 1:2.

Не успев прийти в себя, "Челси" пропустил еще раз на 65-й минуте. Сон принялся резать угол, ворвавшись в штрафную с правого фланга, но пробить Кабальеро не сумел. Правда, южнокореец тут же поборолся за мяч, заставил Кабальеро совершить еще одно спасение, после которого снаряд отскочил Алли, и тот при попустительстве защитников все-таки поразил ворота — 1:3.

У "синих" взыграла гордость, и они пошли большими силами вперед. Однако "шпоры" оказались к этому готовы, закрывшись и лишив соперника свободного пространства.

"Тоттенхэм" не встретил каких-либо проблем в концовке матча, а самым запоминающимся событием в финальной стадии игры стал грубейший фол Вертонгена на Эдене Азаре. Яну повезло избежать удаления.

В фантастическом голе Кристиана Эриксена, состоявшемся перед самым перерывом, "Челси" может винить только себя — "синие" несколько раз позволяли датчанину выходить на ударные позиции. Во втором тайме психологическое преимущество оказалось на стороне "шпор", которые отпраздновали важную победу и практически гарантировали себе место в топ-4 Премьер-Лиги.

"Челси" — "Тоттенхэм". Отчет о матче



Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2018 19:55

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Последние комментарии:




  1. monsieurgood 01.04.2018 20:50 # monsieurgood
    Сейчас бы пятую строчку не упустить, а то совсем обидненько будет, и даже не знаю по какой причине: из-за "Арсенла" или от того, что просто опустились ниже ожидаемого. Но одно я могу сказать точно, карма - штка мерзкая.

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  2. chelsea-69 01.04.2018 20:46 # chelsea-69
    Диего! Диего! Диего! Диего!

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  3. suiter 01.04.2018 20:42 # suiter
    Уровень судейства в АПЛ наверное худший среди лучших европейских лиг.Вот бы часть денег с ТВ, потратили в этом направлении.Раньше обсыкали Уэбба, Клатенбурга и прочих, а сейчас гомодетики в 3х хуже и не до смеха.

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  4. goal 01.04.2018 20:41 # goal
    шелчи говнецо, пенсы куесосы

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  5. monsieurgood 01.04.2018 20:41 # monsieurgood
    напишите морате и инсту, что он мудофель, плз

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  6. monsieurgood 01.04.2018 20:37 # monsieurgood
    хорошо, что между ног сегодня не пустили. особенно мне понравилось, когда Конте выпустил бьонсе в конце встречи - расписался в собственном бессилии.

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  7. fc-oil 01.04.2018 20:34 # fc-oil
    Никчемный Парик всем топам проиграл. Зато сколько гонору было в прошлом году. Вот и видно, что при равном календаре парик посредственный тренер.

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  8. novocaine 01.04.2018 20:34 # novocaine
    щолсе предсказуемо сел на бутылку, впрочем ничего нового

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  9. hammersmith 01.04.2018 20:33 # hammersmith
    пенсе лохе обоссаныи

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  10. hvitserik 01.04.2018 20:33 # hvitserik
    Сливает Конте.

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  11. suarezov 01.04.2018 20:25 # suarezov
    Челси vs Вест Хэм
    Саутгемптон vs Челси
    Челси vs Хаддерсфилд
    Суонси vs Челси

    Челси еще играть с претендентами на вылет

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  12. recyjoed 01.04.2018 20:23 # recyjoed
    Конте уволен

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  13. narcot 01.04.2018 20:21 # narcot
    чольчи

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  14. beatles-red 01.04.2018 20:21 # beatles-red
    Азар пока.
    Я такую унылость у пенсов сегодня видел, когда у нас в составе были Поульсены и Кирьякосы. Совсем нету химии между игроками. Каждый лишь с натяжкой проводит день, а не игру.

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  15. aacz 01.04.2018 20:17 # aacz
    Досадное поражение.

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  16. pauk 01.04.2018 20:17 # pauk
    ламеле и вертонгену коненчо побольше травм, чтоб не вылезали с больнички, убогие мрази :)

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  17. martingor 01.04.2018 20:16 # martingor
    Зачем подожгли ТРЦ Зимняя Вишня? Посмотрите как ФСБ взрывали дома в России чтобы начать вторую чеченскую войну и поймете почему

    https://www.youtube.com/watch?v=RaMSoFxMy3E

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  18. gunars 01.04.2018 20:14 # gunars
    все, абсолютно все сс*т на гпенсов)))
    сос**лей гпенсы, а ведь говорили кава>дуркуа))

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  19. ian 01.04.2018 20:14 # ian
    Сами посудите. Челси побеждает в АПЛ, затем заканчивает на 10 месте...после очередной победы в АПЛ, снова болтаются вне зоны ЛЧ.
    Вопрос: без договорных матчей и купленных судей, Челси могли бы стать чемпионами?

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  20. goal 01.04.2018 20:12 # goal
    ух и защеканцы эти лондонские казахи

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