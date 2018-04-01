"Тоттенхэм" впервые за 28 лет выиграл на "Стэмфорд Бридж"
"Тоттенхэм" отпраздновал свою первую победу на "Стэмфорд Бридж" за 28 последних лет, обыграв "Челси" со счетом 1:3 и лишив своего соперника реальных шансов на попадание в топ-4 Премьер-Лиги.
Нападающий Альваро Мората сохранил место в нападении, а единственной перестановкой в старте "синих" стало появление Сеска Фабрегаса, который заменил Тьемуэ Бакайоко.
Нападающий "шпор" Харри Кейн залечил лодыжку и начал матч в запасе. Зато вернулись в команду Уго Льорис, Мусса Дембеле и Деле Алли.
Матч начался достаточно бодро, было много борьбы, однако никто не хотел рисковать. "Челси" явно ждал возможности провести быструю атаку, и на 18-й минуте дождался — голкипер гостей Льорис не без труда отразил опаснейший удар Виллиана с рикошетом.
После сейва Льориса атака "синих" продолжилась, перейдя в позиционную стадию. В завершении затяжной комбинации Маркос Алонсо поразил дальний угол ворот после заброса верхом от Нголо Канте, однако сделал это испанец из офсайда — гол был отменен.
Вскоре Льорис совершил еще один сейв, отразив удар Виктора Мосеса, а вот на 29-й минуте Уго сплоховал, совершив ошибку на выходе и позволив Морате головой замкнуть подачу с фланга — 1:0.
На 33-й минуте "Тоттенхэм" ответил опасным прорывом Кристиана Эриксена по центру, однако Вилли Кабальеро, замещавший Тибо Куртуа, смело пошел навстречу и ценой небольшого повреждения остановил соперника.
На 40-й минуте Эриксен вновь потревожил Кабальеро, на сей раз дальним выстрелом, но Вилли и здесь не подвел. "Синие" ответили опаснейшим ударом Алонсо с острого угла — Льорис справился, а Ян Вертонген не позволил Морате сыграть на добивании.
А когда уже шло компенсированное время Эриксен отважился на еще один дальний удар, послав мяч по сумасшедшей траектории под перекладину — 1:1. Шедевральный гол удался датчанину!
Во втором тайме в игре сохранялось равновесие, но постепенно "шпоры" стали поддавливать. На 60-й минуте Кабальеро отметился классным сейвом после крученого удара Сон Хен Мина с дистанции.
А на 62-й минуте "Тоттенхэм" вышел вперед. Эрик Дайер со своей половины поля сделал заброс в штрафную на Деле Алли, который технично принял мяч, вторым касанием пробив мимо Кабальеро — 1:2.
Не успев прийти в себя, "Челси" пропустил еще раз на 65-й минуте. Сон принялся резать угол, ворвавшись в штрафную с правого фланга, но пробить Кабальеро не сумел. Правда, южнокореец тут же поборолся за мяч, заставил Кабальеро совершить еще одно спасение, после которого снаряд отскочил Алли, и тот при попустительстве защитников все-таки поразил ворота — 1:3.
У "синих" взыграла гордость, и они пошли большими силами вперед. Однако "шпоры" оказались к этому готовы, закрывшись и лишив соперника свободного пространства.
"Тоттенхэм" не встретил каких-либо проблем в концовке матча, а самым запоминающимся событием в финальной стадии игры стал грубейший фол Вертонгена на Эдене Азаре. Яну повезло избежать удаления.
В фантастическом голе Кристиана Эриксена, состоявшемся перед самым перерывом, "Челси" может винить только себя — "синие" несколько раз позволяли датчанину выходить на ударные позиции. Во втором тайме психологическое преимущество оказалось на стороне "шпор", которые отпраздновали важную победу и практически гарантировали себе место в топ-4 Премьер-Лиги.
"Челси" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
01.04.2018 19:55
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Последние комментарии:
Сейчас бы пятую строчку не упустить, а то совсем обидненько будет, и даже не знаю по какой причине: из-за "Арсенла" или от того, что просто опустились ниже ожидаемого. Но одно я могу сказать точно, карма - штка мерзкая.
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Диего! Диего! Диего! Диего!
(ответить)
Уровень судейства в АПЛ наверное худший среди лучших европейских лиг.Вот бы часть денег с ТВ, потратили в этом направлении.Раньше обсыкали Уэбба, Клатенбурга и прочих, а сейчас гомодетики в 3х хуже и не до смеха.
(ответить)
шелчи говнецо, пенсы куесосы
(ответить)
напишите морате и инсту, что он мудофель, плз
(ответить)
хорошо, что между ног сегодня не пустили. особенно мне понравилось, когда Конте выпустил бьонсе в конце встречи - расписался в собственном бессилии.
(ответить)
Никчемный Парик всем топам проиграл. Зато сколько гонору было в прошлом году. Вот и видно, что при равном календаре парик посредственный тренер.
(ответить)
щолсе предсказуемо сел на бутылку, впрочем ничего нового
(ответить)
пенсе лохе обоссаныи
(ответить)
Сливает Конте.
(ответить)
Челси vs Вест Хэм
Саутгемптон vs Челси
Челси vs Хаддерсфилд
Суонси vs Челси
Челси еще играть с претендентами на вылет
(ответить)
Конте уволен
(ответить)
чольчи
(ответить)
Азар пока.
Я такую унылость у пенсов сегодня видел, когда у нас в составе были Поульсены и Кирьякосы. Совсем нету химии между игроками. Каждый лишь с натяжкой проводит день, а не игру.
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Досадное поражение.
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ламеле и вертонгену коненчо побольше травм, чтоб не вылезали с больнички, убогие мрази :)
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Зачем подожгли ТРЦ Зимняя Вишня? Посмотрите как ФСБ взрывали дома в России чтобы начать вторую чеченскую войну и поймете почему
https://www.youtube.com/watch?v=RaMSoFxMy3E
(ответить)
все, абсолютно все сс*т на гпенсов)))
сос**лей гпенсы, а ведь говорили кава>дуркуа))
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Сами посудите. Челси побеждает в АПЛ, затем заканчивает на 10 месте...после очередной победы в АПЛ, снова болтаются вне зоны ЛЧ.
Вопрос: без договорных матчей и купленных судей, Челси могли бы стать чемпионами?
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ух и защеканцы эти лондонские казахи
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