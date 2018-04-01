Хуммельс не хочет играть с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс надеется, что его команда избежит встречи с "Ливерпулем" на поздних стадиях Лиги Чемпионов.

Хуммельс несколько лет проработал под руководством нынешнего босса "красных" Юргена Клоппа в дортмундской "Боруссии". Матс понимает, что из себя представляет нынешний коллектив его соотечественника, поэтому не желает пересекаться с "Ливерпулем".



"Я знаю, насколько сильны могут быть команды Клоппа, особенно на поздних стадиях Лиги Чемпионов. Его игроки всегда выкладываются на 100 процентов и демонстрируют высочайший уровень, когда им противостоит топ-клуб".



"Я сомневаюсь, что в Лиге Чемпионов была команда, которая хотела бы сыграть с "Ливерпулем". Они упорно работают, интенсивно прессингуют и агрессивно идут вперед. Это впечатляет", - сообщил Хуммельс в интервью Daily Mail.