Венгер: "Матч двух половин"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер попытался объяснить контраст в игре своей команды в первом и втором таймах матча против "Стоука".

Игра "канониров" в первом тайме воскресного матча Премьер-Лиги откровенно навевала скуку, однако после перерыва команда Венгера оживилась и одержала победу со счетом 3:0.



Невзрачный первый тайм Арсен объясняет тем, что из-за международного перерыва его подопечным было сложно сразу включиться в игру. Венгер доволен тем, как команда проявила силу духа.



"Это был матч двух половин для нас. В первом тайме мы действовали слишком неряшливо и недостаточно резко. Мы не включились в игру".



"Во втором тайме стало лучше, наша игра стала более динамичной и быстрой. Мы лучше контролировали игру, и это дало эффект".



"Думаю, мы выиграли этот матч во втором тайме благодаря нашему духу, это было самым важным. Я знаю, как наша команда может отвечать. Игроки надолго уезжали из клуба, и сразу же включиться в игру никогда не бывает просто", — сообщил Венгер BBC.