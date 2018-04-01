"Арсенал" разгромил "Стоук" при посредственной игре

Александр Лакасетт и Пьер-Эмерик Обамеянг Несмотря на весьма посредственный футбол, "Арсенал" смог одержать крупную победу над "Стоуком" со счетом 3:0.

Относительно домашней победы над "Миланом" в Лиге Европы в стартовом составе "канониров" появились Калум Чемберс, Мохамед Эльнени и Пьер-Эмерик Обамеянг, заменив Лорана Косьелни, Генриха Мхитаряна и Гранита Джаку.

Наставник "гончаров" Пол Ламберт отреагировал на домашнее поражение от "Эвертона", доверившись Эрику Питерсу, Бруно Мартинсу Инди, Морицу Бауэру и Маме Бирам Диуфу.

Хозяева "Эмирейтс" совершенно проспали начало матча, игра навевала скуку, однако в середине первого тайма зрители все же увидели редкий опасный момент. Голкипер гостей Джек Бутланд не лучшим образом сыграл на выходе, и Аарон Рэмси пытался поразить пустые ворота, но лишь задел крестовину.

Вся игра "Арсенала" сводилась к перепасовке, которая заканчивалась потерей мяча. "Канониры" не доводили свои комбинации до логического завершения, лишь однажды попав в створ до перерыва. "Стоук" это вполне устраивало.

Во втором тайме ничего не изменилось, и только на 58-й минуте хозяева по-настоящему приблизились ко взятию ворот. Эльнени из центра штрафной завершал быструю комбинацию своей команды, но удар египтянина в касание пришелся в защитника. Начо Монреаль подоспел на добивание, однако с его дальним выстрелом справился голкипер.

Постепенно "Арсенал" стал прибавлять, порой оставляя пространство сопернику. На 71-й минуте Обамеянг вышел один на один с Бутландом, но пробил бесхитростно, и голкипер выручил "гончаров".

На 74-й минуте уже Месут Озил врывался в чужую штрафную, где споткнулся о ногу Инди, и рефери Крейг Поусон назначил пенальти. На сей раз Обамеянг выиграл дуэль у голкипера — 1:0.

Пропущенный гол надломил "Стоук", и "канониры" захотели этим воспользоваться. На 86-й минуте Обамеянг подкараулил удобный отскок мяча в штрафной, после чего расстрелял ворота — 2:0.

А на 88-й минуте Поусон с подсказки лайнсмена назначил еще один 11-метровый, зафиксировав фол Баду Ндиайе на Александре Лакасетте. Сам же пострадавший и установил окончательный счет с 11-метровой отметки — 3:0.

Тот факт, что "Арсенал" уже ничего не нужно в остатке сезона Премьер-Лиги, очевиден и команде, и ее болельщикам. Подопечные Арсена Венгера играли в полноги на полупустом "Эмирейтс". Однако "Стоук" не показал особого рвения, а после первого гола просто опустил руки.

"Арсенал" — "Стоук". Отчет о матче



Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Стоук

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2018 17:25

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 01.04.2018 19:10 # ganinilyha
    Фабрегас вообще конч. Пасы шикарны, но где его мувспид? Купи сапог.

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  2. memfis63 01.04.2018 19:09 # memfis63
    где байкооооко этот великий топарик ???
    ведь из-за него спехнули матича )

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  3. ian 01.04.2018 19:09 # ian
    Если бы Азар не обводил столько, его называли бы Озилом.

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  4. bluehonorcfc9 01.04.2018 19:08 # bluehonorcfc9
    3-1 ез победка, петушары мертвые.

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  5. kukuruzzo 01.04.2018 19:08 # kukuruzzo
    санчес за место напа у пенсов

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  6. suiter 01.04.2018 19:07 # suiter
    Пожалел бы Чолси bezviz, а то этот бедолага уже запарился урину пить

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  7. bluehonorcfc9 01.04.2018 19:07 # bluehonorcfc9
    спокойно щас еще две закатают.

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  8. sausage 01.04.2018 19:05 # sausage
    Норм так виноватого быстро нашли - Мозес)))

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  9. benefactor 01.04.2018 18:57 # benefactor
    Челси нормально транжирит. Наказаны по делу.

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  10. rustik 01.04.2018 18:52 # rustik
    топово положил Эриксен

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  11. liverfun 01.04.2018 18:50 # liverfun
    без эриксена петушкам только на судей надеяться, системообразующий игрок

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  12. chebrec 01.04.2018 18:49 # chebrec
    так и знал что до конца первого тайма какая нибудь чепуха от петушни залетит

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  13. toha-bludsikir 01.04.2018 18:49 # toha-bludsikir
    сраные гейпенсы. ставка горит.

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  14. ganinilyha 01.04.2018 18:48 # ganinilyha
    Мозес красава, две голевых

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  15. memfis63 01.04.2018 18:48 # memfis63
    кабальеро лол
    мозес сливает уже второй сезон

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  16. sausage 01.04.2018 18:48 # sausage
    Опять пенсам не свезло, шара залетела)

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  17. ry-l 01.04.2018 18:48 # ry-l
    Удачно подставить свою бестолковку, где защитник даже не навязывал борьбы, а вратарь решил притвориться Мигнолетом - это все на, что способно это испанское бревно. Все также продолжает валяться по полю, разводить руками, как плаксивая девочка, не способная выиграть ни единого единоборства. Даже в сраную стеночку сыграть не в состоянии. Ну что за кастрата.

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  18. kukuruzzo 01.04.2018 18:47 # kukuruzzo
    нормуль лысый увернулся, чувствуется школа брызгалова

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  19. mr-dodds 01.04.2018 18:47 # mr-dodds
    Ну что за лохи позорные эти пенсы? Снова заглотыши

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  20. farot 01.04.2018 18:47 # farot
    Мозес ебан

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