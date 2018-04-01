"Арсенал" разгромил "Стоук" при посредственной игре
Несмотря на весьма посредственный футбол, "Арсенал" смог одержать крупную победу над "Стоуком" со счетом 3:0.
Относительно домашней победы над "Миланом" в Лиге Европы в стартовом составе "канониров" появились Калум Чемберс, Мохамед Эльнени и Пьер-Эмерик Обамеянг, заменив Лорана Косьелни, Генриха Мхитаряна и Гранита Джаку.
Наставник "гончаров" Пол Ламберт отреагировал на домашнее поражение от "Эвертона", доверившись Эрику Питерсу, Бруно Мартинсу Инди, Морицу Бауэру и Маме Бирам Диуфу.
Хозяева "Эмирейтс" совершенно проспали начало матча, игра навевала скуку, однако в середине первого тайма зрители все же увидели редкий опасный момент. Голкипер гостей Джек Бутланд не лучшим образом сыграл на выходе, и Аарон Рэмси пытался поразить пустые ворота, но лишь задел крестовину.
Вся игра "Арсенала" сводилась к перепасовке, которая заканчивалась потерей мяча. "Канониры" не доводили свои комбинации до логического завершения, лишь однажды попав в створ до перерыва. "Стоук" это вполне устраивало.
Во втором тайме ничего не изменилось, и только на 58-й минуте хозяева по-настоящему приблизились ко взятию ворот. Эльнени из центра штрафной завершал быструю комбинацию своей команды, но удар египтянина в касание пришелся в защитника. Начо Монреаль подоспел на добивание, однако с его дальним выстрелом справился голкипер.
Постепенно "Арсенал" стал прибавлять, порой оставляя пространство сопернику. На 71-й минуте Обамеянг вышел один на один с Бутландом, но пробил бесхитростно, и голкипер выручил "гончаров".
На 74-й минуте уже Месут Озил врывался в чужую штрафную, где споткнулся о ногу Инди, и рефери Крейг Поусон назначил пенальти. На сей раз Обамеянг выиграл дуэль у голкипера — 1:0.
Пропущенный гол надломил "Стоук", и "канониры" захотели этим воспользоваться. На 86-й минуте Обамеянг подкараулил удобный отскок мяча в штрафной, после чего расстрелял ворота — 2:0.
А на 88-й минуте Поусон с подсказки лайнсмена назначил еще один 11-метровый, зафиксировав фол Баду Ндиайе на Александре Лакасетте. Сам же пострадавший и установил окончательный счет с 11-метровой отметки — 3:0.
Тот факт, что "Арсенал" уже ничего не нужно в остатке сезона Премьер-Лиги, очевиден и команде, и ее болельщикам. Подопечные Арсена Венгера играли в полноги на полупустом "Эмирейтс". Однако "Стоук" не показал особого рвения, а после первого гола просто опустил руки.
"Арсенал" — "Стоук". Отчет о матче
01.04.2018 17:25
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Последние комментарии:
Фабрегас вообще конч. Пасы шикарны, но где его мувспид? Купи сапог.
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где байкооооко этот великий топарик ???
ведь из-за него спехнули матича )
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Если бы Азар не обводил столько, его называли бы Озилом.
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3-1 ез победка, петушары мертвые.
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санчес за место напа у пенсов
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Пожалел бы Чолси bezviz, а то этот бедолага уже запарился урину пить
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спокойно щас еще две закатают.
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Норм так виноватого быстро нашли - Мозес)))
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Челси нормально транжирит. Наказаны по делу.
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топово положил Эриксен
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без эриксена петушкам только на судей надеяться, системообразующий игрок
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так и знал что до конца первого тайма какая нибудь чепуха от петушни залетит
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сраные гейпенсы. ставка горит.
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Мозес красава, две голевых
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кабальеро лол
мозес сливает уже второй сезон
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Опять пенсам не свезло, шара залетела)
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Удачно подставить свою бестолковку, где защитник даже не навязывал борьбы, а вратарь решил притвориться Мигнолетом - это все на, что способно это испанское бревно. Все также продолжает валяться по полю, разводить руками, как плаксивая девочка, не способная выиграть ни единого единоборства. Даже в сраную стеночку сыграть не в состоянии. Ну что за кастрата.
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нормуль лысый увернулся, чувствуется школа брызгалова
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Ну что за лохи позорные эти пенсы? Снова заглотыши
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Мозес ебан
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