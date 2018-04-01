"Арсенал" разгромил "Стоук" при посредственной игре

Несмотря на весьма посредственный футбол, "Арсенал" смог одержать крупную победу над "Стоуком" со счетом 3:0.

Относительно домашней победы над "Миланом" в Лиге Европы в стартовом составе "канониров" появились Калум Чемберс, Мохамед Эльнени и Пьер-Эмерик Обамеянг, заменив Лорана Косьелни, Генриха Мхитаряна и Гранита Джаку.



Наставник "гончаров" Пол Ламберт отреагировал на домашнее поражение от "Эвертона", доверившись Эрику Питерсу, Бруно Мартинсу Инди, Морицу Бауэру и Маме Бирам Диуфу.



Хозяева "Эмирейтс" совершенно проспали начало матча, игра навевала скуку, однако в середине первого тайма зрители все же увидели редкий опасный момент. Голкипер гостей Джек Бутланд не лучшим образом сыграл на выходе, и Аарон Рэмси пытался поразить пустые ворота, но лишь задел крестовину.



Вся игра "Арсенала" сводилась к перепасовке, которая заканчивалась потерей мяча. "Канониры" не доводили свои комбинации до логического завершения, лишь однажды попав в створ до перерыва. "Стоук" это вполне устраивало.



Во втором тайме ничего не изменилось, и только на 58-й минуте хозяева по-настоящему приблизились ко взятию ворот. Эльнени из центра штрафной завершал быструю комбинацию своей команды, но удар египтянина в касание пришелся в защитника. Начо Монреаль подоспел на добивание, однако с его дальним выстрелом справился голкипер.



Постепенно "Арсенал" стал прибавлять, порой оставляя пространство сопернику. На 71-й минуте Обамеянг вышел один на один с Бутландом, но пробил бесхитростно, и голкипер выручил "гончаров".



На 74-й минуте уже Месут Озил врывался в чужую штрафную, где споткнулся о ногу Инди, и рефери Крейг Поусон назначил пенальти. На сей раз Обамеянг выиграл дуэль у голкипера — 1:0.



Пропущенный гол надломил "Стоук", и "канониры" захотели этим воспользоваться. На 86-й минуте Обамеянг подкараулил удобный отскок мяча в штрафной, после чего расстрелял ворота — 2:0.



А на 88-й минуте Поусон с подсказки лайнсмена назначил еще один 11-метровый, зафиксировав фол Баду Ндиайе на Александре Лакасетте. Сам же пострадавший и установил окончательный счет с 11-метровой отметки — 3:0.



Тот факт, что "Арсенал" уже ничего не нужно в остатке сезона Премьер-Лиги, очевиден и команде, и ее болельщикам. Подопечные Арсена Венгера играли в полноги на полупустом "Эмирейтс". Однако "Стоук" не показал особого рвения, а после первого гола просто опустил руки.



"Арсенал" — "Стоук". Отчет о матче