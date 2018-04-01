Погба опроверг слухи о конфликте с Моуриньо

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заверил, что в его отношениях с главным тренером Жозе Моуриньо все нормально.

В последние недели ходят упорные слухи, что Погба и Моуриньо перестали ладить между собой. Даже сообщалось, что Поль помышляет о уходе с "Олд Траффорд" грядущим летом.



Однако 25-летний француз появился в стартовом составе "красных дьяволов" на субботний матч Премьер-Лиги против "Суонси", а после победы 2:0 опроверг газетные сплетни.



"Это правда, что прежде мне никогда не приходилось сидеть на лавке, но это лишь может сделать меня сильнее. Тебе необходимы такие периоды, которые закаляют тебя".



"У меня нет проблем с Моуриньо. Не я определяю состав команды. Спросите тренера, если хотите знать, почему я играю меньше. Я уважаю его решения", — сообщил Погба Telefoot.