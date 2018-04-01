Эллардайс не считает "Сити" сильнейшей командой в истории Премьер-Лиги

Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс знает сразу две команды, которые были сильнее нынешнего "Манчестер Сити" в истории Премьер-Лиги.

Накануне подопечные Эллардайса были унижены лидерами Премьер-Лиги, пропустив все три мяча еще до перерыва. После поражения 1:3 Сэм рассказал, что "восхищается" стилем и игрой "Сити".



При этом команду Пепа Гвардиолы тренер не может назвать сильнейшей за всю историю Премьер-Лиги. По мнению Эллардайса, конкуренцию "горожанам" могли бы составить "Непобедимые" из "Арсенала", а также "Манчестер Юнайтед" начала 2000-х.



"Команды, с которыми мне пришлось труднее всего? Пожалуй, "Манчестер Юнайтед" в годы моей работы с "Болтоном" и тот самый "Арсенал", не проигравший ни одного матча в сезоне".



"Мы пытались их остановить, но это просто-напросто невозможно. Мы пытались запрессинговать их, но они легко проходили давление", - цитирует Эллардайса Manchester Evening News.