Моуриньо хочет полностью обновить линию обороны "Юнайтед"

Самюэль Умтити Грядущим летом "Манчестер Юнайтед" планирует полностью обновить линию обороны.

Как утверждает The Times, рулевой "красных дьяволов" Жозе Моуриньо связывает неспособность своей команды побороться за титул Премьер-Лиги и поспешный вылет из Лиги Чемпионов со слабостью оборонительной линии.

Подозрения Моуриньо небезосновательны, ведь в данный момент Жозе использует на флангах обороны Эшли Янга и Антонио Валенсию, которым уже по 32 года и которые являются номинальными вингерами. А из числа центральных защитников, что есть в распоряжении Жозе, никто не провел более 22 из 31 матча "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги.

Таким образом, Моуриньо хочет укрепить каждую позицию в защите, избавившись от балласта в лице Люка Шоу, Маттео Дармиана и Дейли Блинда. Перспективы в клубе Криса Смоллинга и Фила Джонса тоже выглядят довольно сомнительно.

По информации издания, среди трансферных целей "Юнайтед" на грядущее лето значатся центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити и левый защитник "Ювентуса" Алекс Сандро, каждый из которых оценивается более чем в 50 миллионов фунтов.



Метки Барселона, Манчестер Юнайтед, Сандро, Умтити, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 01.04.2018 15:36 # vyrentz
    Сити 88, ЛФК 75, МЮ 60. Нужно больше защитников

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  2. vyrentz 01.04.2018 15:35 # vyrentz
    Их автобус должен быть двухэтажным

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  3. martingor 01.04.2018 14:41 # martingor
    С себя начни утырок

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  4. yxaxaxaxaxa 01.04.2018 14:38 # yxaxaxaxaxa
    3 линии обороны скорее всего

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  5. nightwishuk 01.04.2018 14:24 # nightwishuk
    Шоу не отдавать. Смоллинг и Джонс, вечноперспективный шлак, слить. Блинд и Дармиан - тоже втопку. Но брать не Умтити и Сандро, лучше Тоби и Варана.

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  6. antiterror 01.04.2018 14:02 # antiterror
    Перемен, перемен требуют наши сердца!

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