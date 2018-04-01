Моуриньо хочет полностью обновить линию обороны "Юнайтед"

Грядущим летом "Манчестер Юнайтед" планирует полностью обновить линию обороны.

Как утверждает The Times, рулевой "красных дьяволов" Жозе Моуриньо связывает неспособность своей команды побороться за титул Премьер-Лиги и поспешный вылет из Лиги Чемпионов со слабостью оборонительной линии.



Подозрения Моуриньо небезосновательны, ведь в данный момент Жозе использует на флангах обороны Эшли Янга и Антонио Валенсию, которым уже по 32 года и которые являются номинальными вингерами. А из числа центральных защитников, что есть в распоряжении Жозе, никто не провел более 22 из 31 матча "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги.



Таким образом, Моуриньо хочет укрепить каждую позицию в защите, избавившись от балласта в лице Люка Шоу, Маттео Дармиана и Дейли Блинда. Перспективы в клубе Криса Смоллинга и Фила Джонса тоже выглядят довольно сомнительно.



По информации издания, среди трансферных целей "Юнайтед" на грядущее лето значатся центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити и левый защитник "Ювентуса" Алекс Сандро, каждый из которых оценивается более чем в 50 миллионов фунтов.