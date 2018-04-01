Ламберт: "Венгер стал жертвой своего успеха"

Наставник "Стоука" Пол Ламберт уверен, что его коллега из "Арсенала" Арсен Венгер стал жертвой своего собственного успеха.

Если не произойдет ничего неожиданного, "канониры" второй сезон подряд завершат за пределами первой четверки Премьер-Лиги. Учитывая это, градус напряжения между болельщиками и Венгером достиг небывалой высоты.



По мнению Ламберта, чья команда сегодня высадится на "Эмирейтс", француз стал жертвой своего же успеха, выиграв кучу трофеев с "Арсеналом" в первые годы работы в клубе.



"Он завоевал множество титулов и вырастил много игроков. Я не согласен с критикой в его адрес: Арсен просто стал жертвой своего успеха. Это глупо отрицать", - сообщил Ламберт ESPN.