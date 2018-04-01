Почеттино вернет Алдервейрелда в состав, когда посчитает нужным

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино предупредил, что не будет ставить в состав защитника Тоби Алдервейрелда только по требованию сборной Бельгии.

На этой неделе главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес намекнул, что Алдервейрелд может пропустить Чемпионат Мира в России, если так и не начнет играть за клуб.



В ответ Почеттино предупредил, что не будет ставить Тоби в состав только по требованию коллеги. Маурисио четко дал понять: защитник вернется в команду, когда начнет этого заслуживать.



"Только на тренировках игроки могут показать, что они лучше тех парней, которых я выпускаю с первых минут. Вы знаете, что у Тоби были проблемы со здоровьем, а мы используем только четверку защитников. Я не собираюсь менять расстановку только потому, что Тоби нужно играть перед Чемпионатом Мира".



"У меня отличные отношения с Роберто, на этой неделе мы перебросились парой фраз. Все тренеры сборных хотят, чтобы их игроки получали практику. Но я действую в интересах "Тоттенхэма" и не могу выполнять все просьбы своих коллег".



"Я не могу выпустить на поле 13-14 игроков. Если Тоби продолжит упорно трудиться, он обязательно получит шанс. Он обладает огромным опытом и понимает, что только в хорошей форме может претендовать на место в составе", - сообщил Почеттино The Guardian.