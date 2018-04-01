Конте: "Челси" заслуживает сражаться за четвертое место"

Рулевой "Челси" Антонио Конте считает, что его команда проводит такой сезон, как и заслуживает.

Воскресное дерби против "Тоттенхэма" на "Стэмфорд Бридж" видится последней возможностью для действующего чемпиона Премьер-Лиги вмешаться в борьбу за попадание в топ-4.



По словам Конте, сейчас четвертое место — это потолок для его команды, которая за последние годы лишилась таких важных игроков, как Петр Чех, Джон Терри и Бранислав Иванович. В то же время Антонио видит у "Челси" большой потенциал.



"Мы проводим сезон, как того и заслуживаем. Реализовать наш потенциал — это лишь вопрос времени. Не забывайте, что за последние два или три года "Челси" лишился важных игроков. Когда теряешь важных игроков, обладающих огромным опытом и харизмой и привыкших побеждать, то тебя ждет много поражений".



"Однако я думаю, в этой команде много хороших игроков. Например, Эмерсон Палмери. Он молодой игрок с большим потенциалом, но он должен прибавить во многих аспектах. Андреас Кристенсен еще один пример этому, а Тьемуэ Бакайоко только 22. Антонио Рюдигеру 25, и он не стар. У нас много молодых игроков, которые должны набраться опыта и прибавить — не только на поле, но и в плане харизмы и характера. Сделать это можно, только играя в больших матчах".



"Мы очень хорошо провели прошлый сезон, но то был, возможно, слишком великолепный сезон для нас. В этом сезоне мы заслуженно сражаемся за четвертое место, но, конечно, каждый из нас хочет добиться как можно большего. Я сам хочу этого", — цитирует Конте The Guardian.