Деле Алли глух к критике в свой адрес

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли заявил, что не воспринимает всерьез критику, с которой он столкнулся в этом сезоне.

В этом сезоне 21-летний англичанин не демонстрирует какого-то выдающегося футбола, отличившись только шесть раз. Вдобавок Алли неоднократно попадал под подозрения в симуляции.



Однако в преддверии дерби против "Челси" Деле заявил, что равнодушен к мнению прессы и публики. Алли знает, на чем он должен сосредоточиться.



"Существует много мнений, люди много высказываются в медиа и онлайн, но я глух к этому сейчас. В процессе взросления ты должен сражаться каждый день. Ты должен сражаться за свое место в команде на матчи Премьер-Лиги, и то же самое в сборной".



"Каждый игрок по-разному воспринимает критику. Думаю, все определяет твоя концентрация и то, на чем ты сосредоточен. Некоторые люди могут слишком отвлекаться на то, что говорят о них другие, и это нарушает твою концентрацию. Это может повлиять на тебя".



"Но лично я не сильно переживаю насчет того, что думаю люди. Если ты уверен в себе, то знаешь себя лучше, чем кто-либо другой. В таком случае ты автоматически становишься глух к тому, что говорят другие люди", — сообщил Алли Sky Sports.