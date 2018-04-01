Клопп удивлен, что Мане избежал удаления

Садио Мане Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что ожидал удаления вингера Садио Мане в матче с "Кристал Пэлас".

Накануне "красные" отпраздновали волевую победу на "Селхерст Парк" со счетом 1:2, укрепившись в топ-4 Премьер-Лиги. Еще в первом тайме этого матча Мане схлопотал желтую карточку за симуляцию.

После перерыва Садио вновь оказался в центре внимания, намеренно схватив мяч рукой после совершенного фола возле своей штрафной площади. Клопп не ожидал, что рефери Нил Суорбрик пожалеет 25-летнего сенегальца в этой ситуации.

"Садио не нырял. Нырок невозможен, когда есть небольшой контакт, а контакт был, 100 процентов. Он хотел остаться на ногах, но не вышло, и тогда он упал".

"Что касается второй желтой, то я думаю, там фолили на Садио. Однако затем он принял неправильное решение, коснувшись мяча рукой".

"В тот момент я подумал: "Ну, понятно, au revoir, увидимся позже". Конечно, я думал, что его удалят", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Метки Клопп, Кристал Пэлас, Ливерпуль, Мане, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2018 09:00

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  1. electric 01.04.2018 09:05 # electric
    в очередной раз мы убедились, что глотка афа не имеет дна

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  2. stev-g 01.04.2018 09:04 # stev-g
    Какое дело до Садио наставнику Челси &#128514;

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