Эксперт Sky Sports по испанскому футболу Гийом Балаг заявил, что возвращение вингера "Реала" Гарета Бэйла в Премьер-Лигу вероятнее, чем когда-либо прежде, поскольку Королевский клуб хочет продать игрока грядущим летом.

Несмотря на отдельные блестящие матчи — как, например, против "Лас-Пальмаса" накануне, когда Бэйл отметился дублем — Гарет не имеет твердого места в стартовом составе "Реала" на протяжении этого сезона.



Балаг ожидает, что после окончания сезона 28-летний валлиец, наконец, покинет Мадрид. Бэйл вряд ли вернется в "Тоттенхэм", но может присоединиться к клубам вроде "Манчестер Юнайтед", "Челси" или "Баварии".



"Я убежден, что "Реал" хочет продать Гарета Бэйла. Это не то, что предпочитает сам Бэйл, потому что он хотел бы остаться".



"Конечно, кому-нибудь придется купить Бэйла, и я не думаю, что это будут "шпоры". Ему нет смысла возвращаться, вдобавок его возвращение обошлось бы слишком дорого для "шпор".



"Конечно, "шпоры" хотел бы вернуть Бэйла, но у них иные цели. Другие команды в лучшем положении, они обладают большим желанием и большими финансовыми возможностями".



"Достаточно сравнить, сколько тратят "шпоры" и другие гранды Премьер-Лиги, чтобы понять, что у них нет таких денег, которые требуются для приобретения Бэйла".



"Возвращение в Премьер-Лигу выглядит вероятным, но для Бэйла было бы глупо не рассмотреть все возможности. Премьер-Лига будет его целью, но переход в "Баварию" тоже не был бы лишен смысла, если он на это решится".



"Правда, даже если "Бавария" продаст Роберта Левандовски, они не тот клуб, который тратит сотни миллионов на игрока. Учитывая это, я бы сказал, что его возвращение в Премьер-Лигу вероятнее", — сообщил Балаг Sky Sports.