32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 1 апреля двумя поединками завершится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — СТОУК 15:30 Онлайн-трансляция



Для ведущего борьбу за выживание "Стоука" этот матч важнее, чем для "Арсенала", который уже не имеет особой мотивации в Премьер-Лиге и свои оставшиеся игры во внутреннем чемпионате рассматривает через призму Лигу Европы — уже в четверг подопечным Арсена Венгера играть дома против московского ЦСКА. Смена главного тренера пока не всколыхнула "гончаров", они не знают побед уже семь матчей кряду, забив в них только четыре гола. Свои основные очки в концовке сезона команда Пола Ламберта надеется набрать во встречах с прямыми конкурентами, включая "Вест Хэм", "Кристал Пэлас" и "Суонси", а все остальное было бы бонусом. "Канониры" выиграли все 15 домашних поединков против "Стоука" с учетом всех соревнований.



Из лазарета "Арсенала" вернулся нападающий Александр Лакасетт, отсутствовавший с 10 февраля. Джек Уилшир оправился после травмы колена, которая не позволила ему сыграть за сборную Англии.



Нападающий "Стоука" Маме Бирам Диуф решил проблемы с плечом. Должен вернуться в старт Эрик Питерс, отстраненный от участия в матче против "Эвертона" из-за нарушения дисциплины. Чарли Адам дисквалифицирован, Эрик Шупо-Мотиг травмирован.



ЧЕЛСИ — ТОТТЕНХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция



После смены календарного года "Челси" выиграл только три из девяти матчей в Премьер-Лиге, а потому текущее пятое место действующего чемпиона не должно казаться чем-то странным. "Тоттенхэм" смотрится гораздо предпочтительнее в последние недели, однако борьба за четвертую путевку в Лигу Чемпионов может разгореться с новой силой, если "шпоры" оступятся. Если же "синие" проиграют, то лишатся реальных шансов на попадание в топ-4. К счастью для Антонио Конте, статистика на стороне его команды — "Тоттенхэм" не знает побед на "Стэмфорд Бридж" уже 30 матчей кряду, включая 27 в рамках чемпионата, и эта серия берет начало в феврале 1990.



"Челси" рискует недосчитаться голкипера Тибо Куртуа, у которого растяжение задней поверхности бедра. Андреас Кристенсен под вопросом из-за усталости. Росс Баркли набирает форму в тренировках, а Давид Луис травмирован.



"Тоттенхэму" предстоит определить готовность нападающего Харри Кейна, который лишь три недели назад перенес травму связок лодыжки. Харри Уинкс отсутствует.