Конте не уверен, останется ли в "Челси" на следующий сезон

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте не уверен, что его судьба в клубе зависит от того, попадут ли "синие" в Лигу Чемпионов.

На финише сезона действующий чемпион Премьер-Лиги ведет отчаянную борьбу за попадание в топ-4. Воскресный матч против "Тоттенхэма" на "Стэмфорд Бридж" представляется отличной возможностью для "синих" приблизиться к заветному четвертому месту.

Однако Конте не уверен, что сможет остаться на следующий сезон, даже если "Челси" удастся ворваться в зону Лиги Чемпионов. Антонио опасается, что боссы клубы будут исходить из другого, решая его судьбу.

"Буду ли я тренировать "Челси" в следующем сезоне? Я не знаю. Я должен быть честен, я не знаю. Это не моя проблема. Это проблема для клуба. Не моя".

"Мы, тренеры, не можем быть уверены насчет таких вещей. У тебя есть контракт, но ты не знаешь, что произойдет через один или два матча. Мы очень зависим от результатов", — цитирует Конте Evening Standard.



Метки Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2018 07:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 01.04.2018 08:10 # blueswin
    Да если бы не космическая компенсация и целая гвардия помощников которых надо менять, то уже давно не было бы макаронника. -30 млн. фунтов, главный тренер, человек 10 из команды тренера...по среди сезона сложновато это всё сделать и все всё понимают. Летом всё будет.

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  2. osivori 01.04.2018 07:29 # osivori
    не уходииииииии

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  3. sir-alex-67 01.04.2018 07:06 # sir-alex-67
    оставайся, ты нужен

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