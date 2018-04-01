Конте не уверен, останется ли в "Челси" на следующий сезон

Главный тренер "Челси" Антонио Конте не уверен, что его судьба в клубе зависит от того, попадут ли "синие" в Лигу Чемпионов.

На финише сезона действующий чемпион Премьер-Лиги ведет отчаянную борьбу за попадание в топ-4. Воскресный матч против "Тоттенхэма" на "Стэмфорд Бридж" представляется отличной возможностью для "синих" приблизиться к заветному четвертому месту.



Однако Конте не уверен, что сможет остаться на следующий сезон, даже если "Челси" удастся ворваться в зону Лиги Чемпионов. Антонио опасается, что боссы клубы будут исходить из другого, решая его судьбу.



"Буду ли я тренировать "Челси" в следующем сезоне? Я не знаю. Я должен быть честен, я не знаю. Это не моя проблема. Это проблема для клуба. Не моя".



"Мы, тренеры, не можем быть уверены насчет таких вещей. У тебя есть контракт, но ты не знаешь, что произойдет через один или два матча. Мы очень зависим от результатов", — цитирует Конте Evening Standard.