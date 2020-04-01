Моуриньо: "Опыт сделает Лукаку только лучше"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что ожидает дальнейшего прогресса от своего нападающего Ромелу Лукаку, достигшего отметки в 100 голов за карьеру в рамках Премьер-Лиги.

Именно 24-летний Лукаку открыл счет в победном для "красных дьяволов" матче против "Суонси" в субботу (2:0). Этот гол стал для Ромелу 11-м в девяти последних поединках за клуб и сборную Бельгии.



Моуриньо надеется, что его бомбардир не остановится на первой сотне голов, а продолжит забивать, совершенствуя свою игру благодаря накапливаемому опыту.



"Его эволюция очевидна. Конечно, в "Челси" он был молод, но он набрался опыта в хороших клубах, прежде чем прибыл в "Манчестер Юнайтед", и теперь он более чем готов по своему духу".



"Игрока определяют детали. То, как ты двигаешься, как предчувствуешь ситуацию, как ощущаешь каждый дюйм, куда ступаешь, — все это приходит с опытом. В свои 24 ему еще многому предстоит научиться, а также сыграть на Чемпионате Мира этим летом, однако опыт может сделать его только лучше", — цитирует Моуриньо Sky Sports.