Гвардиола сосредоточен на "Ливерпуле", не на "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал свою команду не забегать вперед и не думать о дерби с "Манчестер Юнайтед", сосредоточившись на ближайшем матче — против "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов.

Обыграв в субботу "Эвертон" со счетом 1:3, "горожане" оказались на расстоянии одной победы от титула Премьер-Лиги. Оформить чемпионство подопечные Гвардиолы могут уже в следующий уикенд, когда на "Этихад" пожалуют их соседи из "Юнайтед".



Однако до того "Сити" еще предстоит совершить выезд к "Ливерпулю" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Чемпионов, поэтому о дерби Манчестера Гвардиола пока не хочет и думать.



"Против "Эвертона" я выставил сильнейший состав, потому что мы долгое время находились порознь, и я не хотел, чтобы в следующую среду вместе вышли восемь или девять игроков, которые не играли друг с другом четыре недели".



"Нам требовалось заново сыграться, чтобы набрать свою скорость и свой ритм в преддверии двух матчей огромной важности против "Ливерпуля". Я понимаю, что теперь люди говорят о "Юнайтед", но нас должен заботить только "Ливерпуль". Мы должны сосредоточиться на Лиге Чемпионов. Против "Юнайтед" мы играем между двумя матчами с "Ливерпулем", но в данный момент при определении состава мы должны думать о Лиге Чемпионов".



"Мы ближе, чем когда-либо. Остается выиграть один матч, и если мы не сможем сделать это против "Юнайтед", у нас будут шесть других шансов. Мы очень, очень близки, и я так доволен нашей игрой", — цитирует Гвардиолу The Guardian.