Тухель определился со своим новым клубом, и это не "Бавария"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что тренер Томас Тухель уже определился с клубом на следующий сезон.

На прошлой неделе в немецкой прессе появилась информация, что Тухель достиг договоренности с "Арсеналом", хотя позже издание Sky Sports выступило с опровержением и сообщило, что приоритетом Томаса остается "Бавария".



Однако экс-наставника дортмундской "Боруссии" в Мюнхене все же не будет. По словам Румменигге, Тухель, которого также сватали в "Челси" и ПСЖ, уже определился со своим будущим.



"Хасан Салихамиджич, наш спортивный директор, вел переговоры с различными тренерами — это его работа — и среди них был и Тухель. В прошлую пятницу Томас Тухель сказал нам, что уже подписал контракт с другим клубом. Остается лишь принять это, но это не проблема для нас", — сообщил Румменигге официальному веб-сайту Бундеслиги.