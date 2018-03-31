"Сити" обыграл "Эвертон" и оказался в одном шаге от титула

Без каких-либо проблем переиграв на выезде "Эвертон" со счетом 1:3, "Манчестер Сити" оказался на расстоянии одной победы от оформления чемпионства в Премьер-Лиге.

По сравнению с победой над "Стоуком" до международного перерыва в стартовом составе "ирисок" появились Морган Шнайдерлен и Доминик Калверт-Левин, заменив Идриссу Гейе и Тома Дэвиса.



Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола ограничился единственной перестановкой, на сей раз доверившись Эмерику Лапорту, а не Александру Зинченко.



Подопечные Сэма Эллардайса не продержались и четырех минут против лидера Премьер-Лиги. Давид Сильва выполнил прострельную передачу вдоль ворот, а Лерой Сане великолепно пробил по летящему мячу, попав в притирку со штангой — 0:1.



"Сити" забрал себе мяч, что, правда, не помешало хозяевам создать отличный момент на 12-й минуте, когда Янник Боласи из убойной позиции пробил головой над перекладиной после подачи с фланга.



Ответ гостей на упущенный момент Боласи последовал немедленно. Сане классно сыграл в центральном круге, после чего сделал передачу вперед на Кевина Де Брюйне. Бельгиец ворвался в штрафную по правому краю, а затем переправил мяч на голову Габриэлю Жезусу в центр — 0:2.



"Горожане" были великолепны и дальше, полностью переигрывая соперника. Атаки "Сити" накатывали одна за другой, и третий гол был лишь вопросом времени.



На 37-й минуте гости провели молниеносную атаку, за которой не успели не только защитники "Эвертона", но и даже лайнсмен. Сильва с левого фланга прострелил в центр штрафной, где Рахим Стерлинг на мгновение опередил Лейтона Бэйнса и расстрелял Джордана Пикфорда — 0:3.



"Сити" вел игру и дальше, даже при разгромном счете, хотя после перерыва темп значительно упал. "Эвертон" по-прежнему едва касался мяча, но прежнего давления уже не испытывал.



На 63-й минуте "ирискам" удалось размочить счет. Боласи нанес дальний удар из под Кайла Уолкера, а мяч, обстучав обе штанги, заскочил в ворота — 1:3.



Забив гол престижа, "Эвертон" успокоился. Впрочем, не сильно уже напрягался и "Сити". Концовка матча была убаюкивающей.



"Сити" просто разорвал своего соперника в первом тайме, сделав очередной — возможно, предпоследний — шаг к чемпионскому титулу Премьер-Лиги. "Эвертон" не имел никаких шансов в этот вечер, потерпев свое первое домашнее поражение с 1 января.



"Эвертон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче