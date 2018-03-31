"Сити" обыграл "Эвертон" и оказался в одном шаге от титула

Манчестер Сити Без каких-либо проблем переиграв на выезде "Эвертон" со счетом 1:3, "Манчестер Сити" оказался на расстоянии одной победы от оформления чемпионства в Премьер-Лиге.

По сравнению с победой над "Стоуком" до международного перерыва в стартовом составе "ирисок" появились Морган Шнайдерлен и Доминик Калверт-Левин, заменив Идриссу Гейе и Тома Дэвиса.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола ограничился единственной перестановкой, на сей раз доверившись Эмерику Лапорту, а не Александру Зинченко.

Подопечные Сэма Эллардайса не продержались и четырех минут против лидера Премьер-Лиги. Давид Сильва выполнил прострельную передачу вдоль ворот, а Лерой Сане великолепно пробил по летящему мячу, попав в притирку со штангой — 0:1.

"Сити" забрал себе мяч, что, правда, не помешало хозяевам создать отличный момент на 12-й минуте, когда Янник Боласи из убойной позиции пробил головой над перекладиной после подачи с фланга.

Ответ гостей на упущенный момент Боласи последовал немедленно. Сане классно сыграл в центральном круге, после чего сделал передачу вперед на Кевина Де Брюйне. Бельгиец ворвался в штрафную по правому краю, а затем переправил мяч на голову Габриэлю Жезусу в центр — 0:2.

"Горожане" были великолепны и дальше, полностью переигрывая соперника. Атаки "Сити" накатывали одна за другой, и третий гол был лишь вопросом времени.

На 37-й минуте гости провели молниеносную атаку, за которой не успели не только защитники "Эвертона", но и даже лайнсмен. Сильва с левого фланга прострелил в центр штрафной, где Рахим Стерлинг на мгновение опередил Лейтона Бэйнса и расстрелял Джордана Пикфорда — 0:3.

"Сити" вел игру и дальше, даже при разгромном счете, хотя после перерыва темп значительно упал. "Эвертон" по-прежнему едва касался мяча, но прежнего давления уже не испытывал.

На 63-й минуте "ирискам" удалось размочить счет. Боласи нанес дальний удар из под Кайла Уолкера, а мяч, обстучав обе штанги, заскочил в ворота — 1:3.

Забив гол престижа, "Эвертон" успокоился. Впрочем, не сильно уже напрягался и "Сити". Концовка матча была убаюкивающей.

"Сити" просто разорвал своего соперника в первом тайме, сделав очередной — возможно, предпоследний — шаг к чемпионскому титулу Премьер-Лиги. "Эвертон" не имел никаких шансов в этот вечер, потерпев свое первое домашнее поражение с 1 января.

"Эвертон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче



Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2018 21:25

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  1. charlton 31.03.2018 21:32 # charlton
    Изи пизи

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  2. seva 31.03.2018 21:32 # seva
    Бавария машина пздц. вторые сейчас в Европе по силе после Ливерпуля

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  3. superglor 31.03.2018 21:31 # superglor
    Обыграв пригородную помойку, Сити станет первым клубом, который получит чемпионский коридор на главном стадионе Англии - Уэмбли. Учитесь сосунки.

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  4. mancityman 31.03.2018 21:27 # mancityman
    КОРОЛИ, Лучшие как минимум в этом Мире!

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