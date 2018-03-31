Моуриньо уверен, что "Юнайтед" был бы чемпионом, если бы не "Сити"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его команда выиграла бы Премьер-Лигу в этом сезоне, если бы не "Манчестер Сити".

В субботнем матче против "Суонси", особенно в его первом тайме, "красные дьяволы" продемонстрировали яркую и атакующую игру, в итоге оформив победу со счетом 2:0.



Таким образом, по итогам тура "Юнайтед" останется вторым. Если бы не феноменальный сезон в исполнении "Манчестер Сити", уверен Жозе, титул достался бы "дьяволам".



"Если бы второй тайм мы провели, как и первый, было бы вообще идеально. В первом тайме мы играли очень хорошо — сдерживая "Суонси", забив два гола и показывая красивый футбол. Это было идеально".



"Во втором тайме соперник добавил, но мы позволили им это сделать. Многие игроки выступали за свои сборные, они устали, и они думали, что результат уже в кармане. Однако все нормально. Каждое очко важно, потому что мы хотим остаться на втором месте".



"В прошлом сезоне мы выиграли трофеи, но финишировали шестыми в лиге. В этом году мы хотим финишировать вторыми, имея на 10 очков больше, чем в прошлом сезоне, забив больше, пропустив меньше, однако есть клуб, за которым практически невозможно поспеть. В других лигах мы бы сражались за титул".



"Мы проводим позитивный сезон, и у нас все еще есть Кубок Англии. Мы собираемся побороться там", — цитирует Моуриньо BBC.