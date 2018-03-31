"Юнайтед" уверенно переиграл "Суонси"

Быстрые голы в исполнении Алексиса Санчеса и Ромелу Лукаку обеспечили "Манчестер Юнайтед" уверенную победу над "Суонси" — 2:0.

После кубкового матча с "Брайтоном" в стартовом составе "красных дьяволов" произошло пять перестановок, но в первую очередь стоит выделить возвращение в команду Поля Погба. Также появились с первых минут Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Эшли Янг и Алексис Санчес.



Наставник "лебедей" Карлуш Карвальял вернул в старт Лукаша Фабиански, Федерико Фернандеса, Энди Кинга и Андре Айю, а Тэмми Абрахэм был вынужден довольствоваться местом на лавке.



Хозяевам "Олд Траффорд" потребовалось менее пяти минут, чтобы разорвать оборону "Суонси". Джесси Лингард сделал проникающую передачу на левый край штрафной Санчесу, тот передал в центр на Лукаку, а Ромелу с рикошетом от ноги Алфи Моусона поразил угол ворот — 1:0. 100-й гол бельгийца за карьеру в Премьер-Лиге!



В дальнейшем "Юнайтед" полностью доминировал над своим своим соперником. Особенно активен был Лингард, отметившийся парой ударов. Также еще раз пытался пробить Лукаку.



На 20-й минуте Лингард вновь обратил на себя внимание, но на сей раз решил выступить в роли диспетчера. Через небольшое касание мяча от защитника Джесси сделал передачу на Санчеса, а тот добрался до линии штрафной и неотразимо пробил — 2:0.



В остатке тайма "дьяволы" охотно комбинировали, продолжая создавать моменты. У "Суонси" совершенно ничего не получалось, и на перерыв подопечные Карвальяла ушли без единого удара, хотя бы неточного.



В начале второй половины матча хозяева упустили еще несколько хороших моментов, из которых выделялась попытка Хуана Маты пробить в касание с разворота по летящему мячу.



На 59-й минуте, наконец, огрызнулись и гости. Дважды бил вышедший на замену Абрахэм, однако Давид Де Хеа не расслабился из-за отсутствия работы и совершил выдающиеся сейвы. Тэмми не мог поверить в спасения голкипера, в отчаянии стукнув по газону.



Своими моментами "лебеди" сбили атакующий настрой "дьяволов", и те успокоились, решив доиграть остаток матча в спокойном режиме. Тем не менее, счет все же мог стать разгромным — на 80-й минуте Фабиански отразил удар в упор Лукаку.



Два быстрых гола предрешили судьбу этого матча. "Суонси" просто провалил первые 45 минут и, несмотря на неплохой второй тайм, должен быть рад, что проиграл не с крупным счетом. "Дьяволы" остались на втором месте и теперь ждут дерби с "Сити", чтобы отсрочить чемпионство соседей.



"Манчестер Юнайтед" — "Суонси". Отчет о матче