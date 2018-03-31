Адам Лаллана вновь травмирован

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана получил новую травму в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".

После выхода на замену в товарищеском матче сборной Англии против итальянцев в минувший вторник, Лаллана излучал уверенность — Адам надеялся ударно провести концовку сезона за свой клуб и заслужить право поехать на Чемпионат Мира в России.



Однако серьезным ударом по надеждам 29-летнего англичанина, пропустившего значительную часть этого сезона с травмой задней поверхности бедра, стало новое повреждение, которое омрачило победу 1:2 над "Пэлас". Теперь Адам, замененный обратно спустя 324 секунды после выхода на поле, с нетерпением ожидает вердикта докторов.



"Я пока не говорил с ним, но видел его. Он абсолютно подавлен. Мы не знаем, что точно случилось, но на первый взгляд, это по-настоящему серьезно, если честно".



"Мне кажется, это мышечное повреждение, но мы пока не можем дать никакой информации. Конечно, мы сообщим, как только узнаем подробности".



"Он наш друг, наш парень, наш товарищ, а этот сезон и так сложный для него. Возможно, одно из главных достижений команды в этом сезоне заключается в том, как они играют без Адама Лалланы — я никогда бы не подумал, что это возможно".



"Все мы с нетерпением ожидали его возвращения, он двигался шаг за шагом, а теперь... Это очень, очень большая потеря для нас", — цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа официальный веб-сайт клуба.