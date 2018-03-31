Клопп надеется, что Салах не перестанет забивать

После волевой победы над "Кристал Пэлас" (1:2), добытой усилиями Мохамеда Салаха, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил надежду, что египтянин не перестанет забивать.

Не показав выдающегося футбола, "красные" одержали победу над неудобным соперником благодаря голу Салаха на 84-й минуте матча. Клопп рад, что его команда выиграла после международной паузы, а Мохамед отличился в 29-й раз в сезоне Премьер-Лиги.



"Игроки заслужили сегодня максимум похвалы. Собрать их после международной паузы очень нелегко, они тренировались с разной интенсивностью и вернулись в разной форме".



"Вы видели, насколько нам было тяжело, но, думаю, в конечном счете мы заслужили победу. Мы забили два замечательных мяча после неудачного начала".



"Мо хорошо чувствует моменты, когда мяч проходит через защитника. Он хладнокровно реализовал свою возможность, и я надеюсь, что он будет продолжать в том же духе", - сообщил Клопп BBC.