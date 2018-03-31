"Ливерпуль" вырвал победу в гостях у "Пэлас"

37-й гол Мохамеда Салаха в сезоне позволил "Ливерпулю" вырвать победу в гостях у "Кристал Пэлас" — 1:2.

По сравнению с победой над "Хаддерсфилдом" в стартовом составе "орлов" появились Мамаду Сако, Мартин Келли и Йоан Кабайе.



"Красные" из-за травм недосчитались Джо Гомеса и Эмре Джана, вместо которых вышли Жоэль Матип и Джеймс Милнер.



Матч начался очень неторопливо. Гости попытались забрать мяч под свой контроль, однако на восьмой минуте соперник огрызнулся опаснейшим моментом. Заха внутри штрафной принял передачу от Кабайе и пробил, но Лорис Кариус грудью перевел снаряд на угловой.



Ответ "Ливерпуля" последовал на 11-й минуте, когда после розыгрыша углового Виргил Ван Дейк выиграл борьбу на втором этаже, а Садио Мане головой подправил мяч, но слегка не попал в створ.



На 12-й минуте оборона "красных" вновь не уследила за Захой, который в высоком прыжке прокинул мяч мимо Кариуса, а затем врезался в голкипера. Рефери назначил пенальти, который был четко реализован Лукой Миливоевичем — 1:0.



"Ливерпуль" перешел к активным атакующим действиям, парой ударов размяв голкипера "Пэлас" Уэйна Хеннесси. Был заметен Мане, которому и не удалось заработать пенальти и который на 30-й минуте все-таки поразил чужие ворота затылком, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



Первый тайм "красные" завершили с троекратным преимуществом по владению мячом, но по-настоящему напрячь Хеннесси так и не смогли. Большинство ударов гостей оказались неточными.



То, что не получилось у гостей в первом тайме, получилось во втором, причем уже в самом начале. Милнер прострелил с левого края штрафной к ближней штанге, где Мане опередил Сако и в касание поразил ворота — 1:1.



"Ливерпуль" еще более оживился после ответного гола, однако "орлы" не думали сдаваться и вскоре огрызнулись парой убойных моментов Кристиана Бентеке. Бельгиец имел прекрасные шансы наказать свой бывший клуб, но оба раза пробил мимо.



Даже несмотря на пропущенный гол, "Пэлас" не позволил "красным" переломить игру. Хозяева держали соперника в напряжении и регулярно показывали зубы.



И все же гости проявили большее рвение к победе. На 84-й минуте появившийся на замену Алекс Окслейд-Чемберлен выполнил передачу с правого фланга на противоположный край штрафной, откуда Эндрю Робертсон совершил скидку на Мохамеда Салаха, а тот вторым касанием поразил ворота — 1:2.



На финальный штурм "орлам" уже попросту не хватило сил. "Ливерпуль" комфортно довел дело до победы.



"Ливерпуль" провел довольно невзрачный матч. У команды Юргена Клоппа многое не получалась, комбинационная игра не клеилась, случались ошибки, однако результат был достигнут, и этот результат приближает "красных" к завоеванию места в топ-4.



"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль". Отчет о матче