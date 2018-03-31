"Ливерпуль" вырвал победу в гостях у "Пэлас"
37-й гол Мохамеда Салаха в сезоне позволил "Ливерпулю" вырвать победу в гостях у "Кристал Пэлас" — 1:2.
По сравнению с победой над "Хаддерсфилдом" в стартовом составе "орлов" появились Мамаду Сако, Мартин Келли и Йоан Кабайе.
"Красные" из-за травм недосчитались Джо Гомеса и Эмре Джана, вместо которых вышли Жоэль Матип и Джеймс Милнер.
Матч начался очень неторопливо. Гости попытались забрать мяч под свой контроль, однако на восьмой минуте соперник огрызнулся опаснейшим моментом. Заха внутри штрафной принял передачу от Кабайе и пробил, но Лорис Кариус грудью перевел снаряд на угловой.
Ответ "Ливерпуля" последовал на 11-й минуте, когда после розыгрыша углового Виргил Ван Дейк выиграл борьбу на втором этаже, а Садио Мане головой подправил мяч, но слегка не попал в створ.
На 12-й минуте оборона "красных" вновь не уследила за Захой, который в высоком прыжке прокинул мяч мимо Кариуса, а затем врезался в голкипера. Рефери назначил пенальти, который был четко реализован Лукой Миливоевичем — 1:0.
"Ливерпуль" перешел к активным атакующим действиям, парой ударов размяв голкипера "Пэлас" Уэйна Хеннесси. Был заметен Мане, которому и не удалось заработать пенальти и который на 30-й минуте все-таки поразил чужие ворота затылком, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
Первый тайм "красные" завершили с троекратным преимуществом по владению мячом, но по-настоящему напрячь Хеннесси так и не смогли. Большинство ударов гостей оказались неточными.
То, что не получилось у гостей в первом тайме, получилось во втором, причем уже в самом начале. Милнер прострелил с левого края штрафной к ближней штанге, где Мане опередил Сако и в касание поразил ворота — 1:1.
"Ливерпуль" еще более оживился после ответного гола, однако "орлы" не думали сдаваться и вскоре огрызнулись парой убойных моментов Кристиана Бентеке. Бельгиец имел прекрасные шансы наказать свой бывший клуб, но оба раза пробил мимо.
Даже несмотря на пропущенный гол, "Пэлас" не позволил "красным" переломить игру. Хозяева держали соперника в напряжении и регулярно показывали зубы.
И все же гости проявили большее рвение к победе. На 84-й минуте появившийся на замену Алекс Окслейд-Чемберлен выполнил передачу с правого фланга на противоположный край штрафной, откуда Эндрю Робертсон совершил скидку на Мохамеда Салаха, а тот вторым касанием поразил ворота — 1:2.
На финальный штурм "орлам" уже попросту не хватило сил. "Ливерпуль" комфортно довел дело до победы.
"Ливерпуль" провел довольно невзрачный матч. У команды Юргена Клоппа многое не получалась, комбинационная игра не клеилась, случались ошибки, однако результат был достигнут, и этот результат приближает "красных" к завоеванию места в топ-4.
"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль". Отчет о матче
31.03.2018 16:25
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Последние комментарии:
валидольный матч против неудобного соперника, благо великий Салах снова спас пердаки скаузеров и ЛФК в частности)
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Предельно сложный матч. Чего уж говорить, тут действительно нужен безвиз чтоб выдать что отскочили и фартило. С пенкой я конечно согласен не до конца, но в остальном реф четко отсудил. Мане максимально примитивен, причем что с симуляцией, что с тем подбором рукой. Ох если бы он не забивал свой мяч стабильно (причем благодаря великолепным партнерам) был бы он в компашке Ловрена и мурины в этом сезоне.
Еще есть невероятно противоречивый момент - Матип и ввд сыграли сегодня ой как ненадежно(про Таа вообще молчу, сити изнасилует нас с ним), а вышедший Ловрен укрепил центр обороны и придал стойкости ей. Огромный + Юргену за это решение, которое на первый взгляд показалось абсолютно нелогичным. Я думал Лалу заменит Ингз. Ну да ладно. Кстати Лала превращается в трупиджа, что меня печалит особенно. Так же порция похвалы идет Оксу, который на фоне аппендикса-Вейналдума немного хоть придал вариативности атаке.
Салах и Фирма как всегда хороши, но двое лучших в этом матче для меня Милли и Робертсон.
Так же благодарность Бентекеку за корявость, норм форвард оформил бы двушку уже, даже не понятно что с ним происходит, ибо был достаточно годным напом в свое время.
Что же касается кп, то от этого мусора надо избавляться. Буду топить за их вылет. Огромная к ним антипатия.
Юнва!
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против кп тяжело играть, хотя сами себе и создавали моменты, главное победа, и жаль лаллану если травма серьезная то на чм уже точно не поедет
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Салах/25=Азар
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Реамс пидop.
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2 место
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!Н О А Р А Ф
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интересно кто же из пз выйдет в старте с сити, ну и ТАА нужно убирать а то думается Сане он не удержить
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Ждем Клайна, Арнольд пока сыроват, но талантлив! Ван Дейку следовало сразу играть по Бентеке, а то гол прям как с Манчестером - вратарь выносит скидка - что привело к пенальти ,пенка была! Судейство ,как обычно в матчах с Ливепулем оставляет желать лучшего - в моменте с Мане был чистый фол, а если судья посчитал что не было должен был удалять его, в каждом матче так делает кто нибудь!
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Пэлас конечно сами виноваты. Всей комадрй должны отмудохать Бентеке. Задолбало уже это дерево засирать все усилия товарищей. Да и Манэ должен был досматривать игру из раздевалки. Симулянт долбаный.
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Забей Бентеке могли бы и проебать.
Сегодня был как раз такой типичный по содержанию матч, где ЛФК обсирается с аутсайдерами.
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все ожидаемо в этой игре. еще один неплохо начатый пэласом матч, подаренный судьей пенальти очередному сопернику ливерпуля, хуевая игра после международного перерыва, гол салаха и победа красных.
не понравился трент, ни разу не видел, чтоб он мяч отобрал, играя на своей позиции, часто обрезался.
лаллане здоровья, не удачно приземлился англичанин.
похоже ливерпуль уже мыслями был в четвертьфинале лч
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Stevie_G с сайта liverpool-fan.ru редкостный далбаеп.
Цитата: Хватит уже надеяться на какую-то "демократию" и "свободу слова" - это тебе не "прямой эфир" ...
Ебаный русский ватник. У тебя в крови рабская сыворотка.
Просто оставлю тут
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Салах в Реал
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Шутка дня: ливерпуль машина
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Ожидаемо.
Bezviz где?
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Победа имени Ловрена. Снял все, спас каждый момент, своей игрой заставил товарищей вырвать победу.
Капитана Деяну.
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после матчей сборных - вечный валидол, с победой
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Тугой матч выдался. Лаллана в аут до конца сезона походу.
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Салах топ, защита те еще привозилы, Мане тип кончено))
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