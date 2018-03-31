Гвардиола опасался увольнения из "Сити" после прошлого сезона

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что всерьез опасался своего увольнения после невыразительного прошлого сезона.

"Горожане" выдающимся образом проводят этот сезон и уже в следующий уикенд могут официально оформить титул Премьер-Лиги вдобавок к выигранному ранее Кубку Лиги.



Этот сезон контрастирует с прошлым, когда Гвардиола впервые в своей тренерской карьере остался без трофеев, а к его методам работы существовали большие вопросы. Каталонец действительно опасался, что клуб может позвать на его место другого.



"Конечно. У меня были мысли: "Если у меня не получится, то я отправлюсь домой, а на мое место придет другой и попробует по-своему". В тот момент мы были обеспокоены результатами и тем, в чем можем прибавить. Я правда думал, что меня могут уволить, если у меня не получится".



"Я думал, что если в следующем сезоне у меня не будет получаться, если все останется по-прежнему, то Чики (Бегиристайн, спортивный директор) или Ферран (Сориано, исполнительный директор) решат: "Знаешь, Пеп, ты недостаточно хорош".



"Конечно, я думал: "У нас не получается играть хорошо, мы не побеждаем. Что мы можем сделать?" Это нормально. Все тренеры так думают, когда не побеждают. Они думают: "Что мы можем делать лучше?" Однако я много раз говорил, что буду стараться до конца".



"В прошлом сезоне меня много раз спрашивали, может ли мой стиль быть успешным здесь. Я всегда отвечал, что не изменю себе и своим принципам, так что я никогда не сомневался в себе", — цитирует Гвардиолу The Independent.