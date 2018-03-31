Гвардиола опасался увольнения из "Сити" после прошлого сезона

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что всерьез опасался своего увольнения после невыразительного прошлого сезона.

"Горожане" выдающимся образом проводят этот сезон и уже в следующий уикенд могут официально оформить титул Премьер-Лиги вдобавок к выигранному ранее Кубку Лиги.

Этот сезон контрастирует с прошлым, когда Гвардиола впервые в своей тренерской карьере остался без трофеев, а к его методам работы существовали большие вопросы. Каталонец действительно опасался, что клуб может позвать на его место другого.

"Конечно. У меня были мысли: "Если у меня не получится, то я отправлюсь домой, а на мое место придет другой и попробует по-своему". В тот момент мы были обеспокоены результатами и тем, в чем можем прибавить. Я правда думал, что меня могут уволить, если у меня не получится".

"Я думал, что если в следующем сезоне у меня не будет получаться, если все останется по-прежнему, то Чики (Бегиристайн, спортивный директор) или Ферран (Сориано, исполнительный директор) решат: "Знаешь, Пеп, ты недостаточно хорош".

"Конечно, я думал: "У нас не получается играть хорошо, мы не побеждаем. Что мы можем сделать?" Это нормально. Все тренеры так думают, когда не побеждают. Они думают: "Что мы можем делать лучше?" Однако я много раз говорил, что буду стараться до конца".

"В прошлом сезоне меня много раз спрашивали, может ли мой стиль быть успешным здесь. Я всегда отвечал, что не изменю себе и своим принципам, так что я никогда не сомневался в себе", — цитирует Гвардиолу The Independent.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2018 16:00

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