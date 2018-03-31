Моуриньо не будет покупать нападающего на замену Ибрагимовичу
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объявил, что не будет покупать нападающего на замену Златану Ибрагимовичу грядущим летом.
На прошлой неделе "красные дьяволы" согласились досрочно расторгнуть контракт со Златаном, позволив 36-летнему шведу отправиться в "ЛА Гэлакси".
Ибрагимович был невероятно важным игроком для "Юнайтед" в прошлом сезоне, но в этом сыграл только семь матчей. Моуриньо не чувствует, что потеря Златана требует приглашения новичка.
"Из числа 9-х номеров у нас есть Лукаку и Маркус. Конечно, Маркус может сыграть справа и слева, но Маркус является нападающим".
"Таким образом, Лукаку и Рэшфорд. Может сыграть нападающего и Алексис. Мартиаль может сыграть нападающего".
"Даже не имея возможности рассчитывать на Лукаку в силу каких-либо причин и не обладая копией Лукаку, у нас есть трое других игроков на позицию 9-го номера".
"Также мы можем изменить схему и играть с двумя нападающими, становясь более мобильными. Например, с Маркусом и Мартиалем вместе, Маркусом и Алексисом вместе. Мы не собираемся приглашать еще одного 9-го номера", — цитирует Моуриньо The Independent.
31.03.2018 15:00
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