Гвардиола сравнил Уолкера с Ламом

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сравнил своего защитника Кайла Уолкера с бывшим капитаном "Баварии" Филиппом Ламом.

В расположении сборной Англии Уолкер познакомился с позицией крайнего центрального защитника, на которой еще ни разу не играл за "Сити". Эксперимент понравился как Гвардиоле, так и главному тренеру т"рех львов" Гарету Саутгейту.



По мнению Пепа, по части тактической гибкости Кайл не уступает даже Ламу и бывшему защитнику "Барселоны" Эрику Абидалю. Гвардиолу восхищает подготовка 27-летнего игрока.



"Когда ты покупаешь игрока, то первое время лишь предполагаешь, на какой позиции он может выйти и какую задачу выполнить. Узнать наверняка ты сможешь только после серии тренировок и официальных матчей".



"Эрик Абидаль и Филипп Лам могли сыграть на разных позициях и очень быстро к ним адаптировались. Кайл очень похож на них в этом плане", - сообщил Гвардиола Goal.