Лингард: "Мой лучший сезон в "Юнайтед"

Джесси Лингард Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард уверен, что проводит свой лучший сезон на "Олд Траффорд".

25-летний Лингард забил уже 13 раз в этом сезоне - это больше, чем в двух предыдущих сезонах вместе взятых. Блестящую форму Джесси перевел в сборную Англии: в товарищеских матчах с Голландией и Италией плеймейкер забил гол и сделал результативную передачу.

По словам Лингарда, на такой прогресс его вдохновило доверие со стороны главного тренера Жозе Моуриньо. Джесси считает, что проводит однозначно лучший сезон в карьере.

"Это была отличная неделя для меня, а сезон я вообще могу назвать лучшим в карьере. Я хочу продолжать в том же духе и помогать команде чем смогу".

"Тренер поверил в меня, поставил на любимую позицию десятки, и я могу только поблагодарить его за это. Здорово, что всеми этими голами я отплатил Жозе за доверие", - цитирует Лингарда Sky Sports.




Метки Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 31.03.2018 13:00

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  1. sj606 31.03.2018 13:55 # sj606
    умеет забывать толкьа красивые голы...

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  2. jack-willsher 31.03.2018 13:49 # jack-willsher
    тупой бегунок. шалные, случайные голы. исчезает в топ матчах. получает 170К только потому что воспитанник. 25 лет - 1 гол за сборную = Все что надо знать о Линингарде!

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  3. mr-dodds 31.03.2018 13:45 # mr-dodds
    Уже > Азар

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  4. tursa 31.03.2018 13:11 # tursa
    зачем он постоянно два крючка для одежды показывает?

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  5. mancunia-planet 31.03.2018 13:02 # mancunia-planet
    Воспитаничег

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