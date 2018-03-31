Лингард: "Мой лучший сезон в "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард уверен, что проводит свой лучший сезон на "Олд Траффорд".

25-летний Лингард забил уже 13 раз в этом сезоне - это больше, чем в двух предыдущих сезонах вместе взятых. Блестящую форму Джесси перевел в сборную Англии: в товарищеских матчах с Голландией и Италией плеймейкер забил гол и сделал результативную передачу.



По словам Лингарда, на такой прогресс его вдохновило доверие со стороны главного тренера Жозе Моуриньо. Джесси считает, что проводит однозначно лучший сезон в карьере.



"Это была отличная неделя для меня, а сезон я вообще могу назвать лучшим в карьере. Я хочу продолжать в том же духе и помогать команде чем смогу".



"Тренер поверил в меня, поставил на любимую позицию десятки, и я могу только поблагодарить его за это. Здорово, что всеми этими голами я отплатил Жозе за доверие", - цитирует Лингарда Sky Sports.