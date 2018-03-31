Конте: "Тоттенхэм" опережает нас в развитии"

Наставник "Челси" Антонио Конте считает, что "Тоттенхэм" опережает его команду в развитии, несмотря на успех "синих" в прошлом сезоне.

В прошлом сезоне именно "Тоттенхэм" был главным конкурентом "Челси" в борьбе за титул, однако подопечные Конте удержались на вершине и выиграли Премьер-Лигу.



Конкурируют между собой "шпоры" и "синие" и в этом сезоне. Сейчас "Тоттенхэм" замыкает четверку сильнейших, тогда как "Челси" отчаянно стремится туда ворваться.



В преддверии воскресного матча на "Стэмфорд Бридж" против коллектива Маурисио Почеттино Конте отдал должное настырному сопернику и даже признал, что "Тоттенхэм" впереди "синих" не только в таблице.



"Думаю, они начали раньше нас. Я говорю о своем периоде, моей эре, в "Челси". Мы говорим о команде, которая вот уже несколько лет претендует на титул. Не забывайте, что два года назад они были очень близки к победе, когда титул достался "Лестеру". В прошлом сезоне они пытались соперничать с нами. Не забывайте, что мы выдали невероятный рывок — мы выиграли восемь из 10 заключительных матчей, иначе "Тоттенхэм" перехватил бы титул".



"Поэтому можно уверенно говорить, что сейчас они опережают нас в плане этого развития. Тем не менее, в прошлом сезоне нам все равно удалось выиграть титул и выйти в финал Кубка Англии. В этом сезоне мы хотим постараться лучше выступить в кубковом соревновании", — приводит слова Конте The Guardian.